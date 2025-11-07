La Autoridad Portuaria destinará 4,2 millones en cuatro años para la limpieza general de sus puertos

Reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón ha aprobado este viernes autorizar el inicio de la contratación del servicio de limpieza general del dominio público portuario terrestre, con un presupuesto de 4.226.098,80 euros a lo largo de cuatro años.

Según una nota de prensa del puerto gijonés, el contrato se dividirá en dos lotes: uno de servicio de limpieza y respuesta al riesgo ambiental para El Musel y otro específico para la limpieza en el Puerto Deportivo local y su entorno.

En el primer caso, se incluirá la limpieza habitual en zonas comunes, viales, explanadas, aceras y muelles del puerto comercial, y también de la zona pesquera.

Se contempla, asimismo, la limpieza de lavarruedas, de los elementos de la red de pluviales, un plan de desratización, la recogida de residuos en el puerto, y el transporte y gestión de residuos de la limpieza.

También se incluirá la puesta en marcha, a lo largo de los cuatro años de duración del contrato, de diferentes actuaciones en materia de lucha contra la contaminación ambiental.

En cuanto al lote 2, irá destinado a la limpieza Puerto Deportivo de Gijón, incluidos los jardines de la Reina, que supondrá limpiar también en las rampas, la eliminación de pintadas, desbroces y aplicación de biocidas, y un plan de desratización.

El Consejo también ha aprobado dos pliegos con las condiciones que tienen que cumplir las empresas que pretendan ofrecer diferentes servicios comerciales a los operadores portuarios.

El primero de ellos es el orientado a la limpieza de muelles y explanadas como consecuencia de las operaciones de depósito y manipulación de mercancías autorizadas, incluyendo el transporte a gestor autorizado de los residuos generados.

Se ha señalado, en este caso, que los criterios establecidos permitirán a los operadores portuarios cumplir con su obligación de mantener las superficies utilizadas libres de residuos y restos de mercancías, especialmente aquellas que puedan generar emisiones a la atmósfera, y dejar las superficies tras las operaciones de carga y descarga perfectamente limpias.

El segundo pliego aprobado pretende regular el servicio de maniobras ferroviarias, dada la importancia que están adquiriendo debido al crecimiento de los servicios ferroportuarios.

Con el pliego se da cobertura a diferentes actividades: operaciones sobre el material asociadas al acceso o expedición de trenes, de acceso a muelles, tinglados o talleres; de maniobras en las instalaciones ferroportuarias, o los criterios de manipulación de las unidades de transporte intermodal.

NORMAS AMBIENTALES

Por otro lado, el Consejo de Administración ha acordado la actualización de las normas ambientales de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Las citadas normas tienen como objetivo garantizar que las operaciones que se realicen dentro del dominio público portuario cumplan con las disposiciones legales autonómicas en materia de calidad ambiental, adaptándose a la Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental.

Se ha destacado, al respecto, que las normas ambientales también pretenden promover buenas prácticas de sostenibilidad y mejora continua en la gestión ambiental portuaria, con especial incidencia en las emisiones atmosféricas, vertidos, residuos y protección del suelo.