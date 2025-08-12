Avanza la modificación del decreto para incluir asturiano y eonaviego en el segundo ciclo de Infantil

La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno; la consejera de Educación, Eva Ledo, y el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ultima la modificación del decreto de Infantil para introducir por primera vez la enseñanza del asturiano y el eonaviego en el segundo ciclo de esta etapa. Así se lo ha trasladado este martes la consejera de Educación, Eva Ledo, al presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, con quien ha repasado diferentes asuntos de interés común.

Ledo ha calificado la reunión -a la que también ha asistido la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno- de "cordial, distendida y, sobre todo, muy constructiva", tal y como ha detallado el Principado en una nota de prensa.

Este acercamiento a las lenguas autóctonas en Infantil se realizará dentro de Comunicación y representación de la realidad, una de las tres áreas de aprendizaje existentes en esa etapa, y tendrá un carácter voluntario para el alumnado, tal y como prevé la Ley de uso y promoción del bable/asturiano.

No obstante, todos los centros que impartan el segundo ciclo de Infantil estarán obligados a ofertarlo. La consejera ha informado que, tras un primer sondeo realizado en los centros de enseñanza, la matriculación supera el 60% entre el alumnado de los colegios públicos.

Según ha informado el Gobierno, Ledo se ha comprometido, además, a seguir trabajando desde la administración en la promoción de la lengua asturiana y así lo comunicará en las reuniones que mantendrá a primeros de septiembre con las direcciones de los centros. También impulsará la divulgación de diferentes materiales pedagógicos.

Otro asunto tratado afecta al profesorado de eonaviego. La consejera y el presidente de la Academia han acordado buscar líneas de colaboración para agilizar la dotación de profesorado en aquellos centros donde existan necesidades de docentes.

Por último, Ledo ha informado a González Riaño que el Gobierno del Principado volverá a solicitar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la especialidad docente de asturiano, una histórica aspiración de la consejería y del profesorado que sigue sin materializarse al no ser una lengua oficial.

La iniciativa de volver a solicitar el reconocimiento de la especialidad docente figura en el pacto Asturias Educa, firmado por el Gobierno con cuatro organizaciones sindicales.