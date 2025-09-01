Avilés concede 20.000 euros en ayudas a nueve entidades organizadoras de fiestas en barrios y parroquias

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Avilés ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinada a entidades organizadoras de fiestas en barrios y parroquias del municipio durante el año 2025. En total, se han concedido ayudas por valor de 20.000 euros, beneficiando a nueve asociaciones locales.

La convocatoria, publicada en junio en régimen de concurrencia competitiva, introdujo como novedad el incremento del porcentaje subvencionable del 75% al 100% del presupuesto presentado, con un límite máximo de 2.800 euros por entidad.

Los proyectos han sido valorados teniendo en cuenta criterios como el presupuesto, el grado de autofinanciación, la concreción del proyecto, el número e interés de las actividades programadas y su complementariedad con otras actuaciones.

Las ayudas tienen como objeto la financiación de celebraciones tradicionales, fiestas patronales y fiestas mayores de convivencia o de barrio. Entre los objetivos de la convocatoria figuran el impulso a la oferta festiva en diferentes zonas del municipio, la implicación del tejido asociativo local, la descentralización de las actividades del centro urbano y la promoción del ocio como recurso turístico.

Las entidades beneficiarias son: A.VV. La Xunta de La Carriona, Asociación Sociocultural ComVer, A.VV. La Atalaya de Xagó, Comisión de Festejos de Llaranes, A.VV. Pedro Menéndez, Asociación Cultural Sabia Nueva Distrito 33, Asociación Cultural Sardina Arenque de Llaranes, A.VV. Santa Bárbara y A.VV. La Magdalena - El Polígono - La Grandiella.