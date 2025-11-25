Avilés recuerda a las víctimas y recuerda que "no existe libertad mientras persista la violencia machista"

AVILÉS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Municipal de la Mujer de Avilés, con motivo del 25N Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ha elaborado un manifiesto en el que recuerdan que no existe libertad mientras persista la violencia machista. "Cada agresión o intento de control sobre nuestros cuerpos y decisiones demuestra que el feminismo sigue siendo una necesidad urgente", destacó el manifiesto que ha sido leído frente al ayuntamiento por Alba Rodríguez Díaz (Juventudes Socialistas) y Carmen Menéndez (AVV Pedro Menéndez) en representación del consejo.

Tras la pronunciación del manifiesto se procedió a la lectura del nombre de las víctimas de violencia de género que han sido asesinadas a lo largo de 2025.

En la concentración participaron la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron; y otros miembros de la corporación municipal, además de asociaciones de vecinos, de la mujer y público en general. El acto, celebrado en la Plaza de España, contó con el acompañamiento musical con flauta travesera a cargo de Sara Vázquez, del Conservatorio Julián Orbón.

En el manifiesto recuerdan que desde 2003, 1.328 mujeres y 65 menores han sido asesinadas en España por violencia de género, dejando 486 huérfanos y huérfanas. Solo en 2025, 39 mujeres y 3 menores han perdido la vida. En Avilés el Centro Asesor de la Mujer ha atendido más de 1.300 consultas, la mayoría por violencia de género.

"Consideramos crucial continuar destinando recursos en seguridad, justicia y sanidad, y la mejora de los protocolos de atención a las víctimas. También reclamamos medidas efectivas contra el acoso laboral y sexual, con formación y acompañamiento a las víctimas, promover la denuncia para romper el silencio y la invisibilidad que lo rodean. Defendemos un feminismo libre de ataques, plural y no partidista, que garantice los derechos, la independencia y la dignidad de todas las mujeres. Porque juntas y solo juntas construiremos una sociedad justa, igualitaria y libre de violencia", destacaron.

v Por la tarde, a las 19:00 horas, con salida de Plaza del Vaticano y llegada a la Plaza de España, tendrá lugar la manifestación 25N "El machismo nos cuesta la vida", convocada por Asturies Feminista 8M.