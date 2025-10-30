Avilés refuerza su apuesta cultural con 16 espectáculos y 21 funciones en escenAvilés

El director general del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado este jueves la programación de escenAvilés para el primer trimestre de 2026, reforzando su oferta escénica con un total de 16 espectáculos que se traducirán en 21 funciones entre enero y marzo, en respuesta al progresivo crecimiento de público registrado en cada temporada.

La programación, presentada en el Teatro Palacio Valdés por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el director general del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, incluye catorce obras teatrales y dos actuaciones musicales - una a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y otra de la compañía de danza Larreal.

El calendario destaca por la inclusión de cuatro estrenos absolutos y el clásico 'Fuenteovejuna', que será representado en dos pases por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Entre los grandes montajes figuran 'La patética' (Centro Dramático Nacional), 'Mihura. El último comediógrafo' (Matadero Nave 10), 'Fuenteovejuna' y 'El día del Watusi' (Teatre Lliure), todos ellos con repartos numerosos que oscilan entre 7 y 19 intérpretes.

La cartelera reúne nombres como Israel Elejalde, Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Gloria Muñoz, Malena Alterio, Carmen Ruiz y directores de prestigio como Miguel del Arco, Juan Carlos Fisher e Iván Morales, además de dar espacio a nuevos talentos que comienzan a captar la atención del público local.

Junto al ciclo principal de Teatro 2026, se mantienen los ciclos 'Off Niemeyer' y 'Hecho en Asturias', en el apartado dramático, y 'Música en escena', que incorpora la danza de Larreal y uno de los conciertos de temporada de la OSPA.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha subrayado la "gran presencia de teatros públicos y oficiales que nos permite acoger estas grandes producciones", calificando a Avilés como "ciudad de referencia para el teatro".