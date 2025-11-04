Aviso naranja en Asturias por vientos de hasta 110 km/h: el 112 recuerda las medidas de seguridad básicas

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha emitido una serie de recomendaciones de autoprotección ante las fuertes rachas de viento que se esperan en las próximas horas en diferentes zonas de la región.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se mantiene activo un aviso naranja por Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) por vientos que podrían alcanzar los 110 km/h en la Cordillera y Picos de Europa, desde las 18 horas de este martes hasta las 17.59 horas de mañana miércoles, 5 de noviembre.

Desde el 112 Asturias se aconseja, en el ámbito doméstico, cerrar puertas y ventanas; y retirar de balcones y azoteas los objetos que puedan caer a la vía pública, como macetas o mobiliario.

En el exterior, se recomienda alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse a causa del viento. En el medio natural, especialmente en zonas de montaña o campo abierto, se aconseja evitar subir a lugares altos o expuestos.

Asimismo, en la red viaria se pide a los conductores extremar la precaución ante la posible presencia de obstáculos o restos en la calzada provocados por las rachas.

El SEPA recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales.