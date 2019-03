El Ayuntamiento abre una nueva convocatoria para un centenar de prácticas no laborales dirigidas a jóvenes

Publicado 06/03/2019 14:17:53 CET

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre

GIJÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles una nueva convocatoria de prácticas no laborales dirigidas a jóvenes en empresas de la región.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, un centenar de jóvenes de la Agencia de Activación Juvenil 2019 podrán realizarse de este programa.

A este respecto, tendrán prioridad las candidaturas de aquellas empresas que ofrezcan posibilidad de contratación laboral posterior a la finalización de las prácticas, teniendo de plazo para poder presentar la solicitud desde este jueves hasta el 15 de septiembre de este año.

Las ofertas serán presentadas a través del registro municipal. El orden para cubrir las plazas de prácticas no laborales será el orden por el cual entren las solicitudes de las empresas por el registro municipal y, siempre y cuando se tengan en la Agencia de Activación perfiles acordes para las mismas, salvo en las que haya posibilidad de contrato laboral posterior. Estas últimas tendrán prioridad.

A raíz de la oferta presentada por una empresa, se concertarán citas para poder estudiar la demanda concreta de la misma y poder realizar un análisis de los puestos de prácticas con objeto de detallar la cualificación necesaria y otros requisitos que se deban tener en cuenta.

Los jóvenes serán seleccionados por el equipo de orientación laboral y de prospección empresarial de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo que trabaja en este proyecto.

Seleccionada la persona para la práctica no laboral se procederá a la firma del Convenio de Prácticas no Laborales entre el Ayuntamiento de Gijón, la empresa en la que se realizan las prácticas no laborales y la persona beneficiaria de las mismas, previa aprobación del mismo en la Junta de Gobierno municipal.

Asimismo, las prácticas no laborales tendrán una duración máxima de 240 horas (3 meses y 4 horas al día como referencia), debiendo finalizarse antes del próximo día 31 de diciembre de 2019.

Además, la persona que realice la práctica podrá optar al programa de becas denominadas Becas Programa Contigo 2019-2020, estipulada en 3,25 euros la hora y abonada íntegramente por el Ayuntamiento de Gijón.

Las empresas que se sumen a esta Red de colaboración, ofreciendo becas, prácticas no laborales o contratos de trabajo podrán utilizar el distintivo diseñado en el seno del proyecto de 'Empresas comprometidas con nuestra juventud' y serán reconocidas en un acto público organizado por el Ayuntamiento a finales del año 2019.