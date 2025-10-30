Simulación de las parcelas con las que el Ayuntamiento acondicionará una nueva zona verde en el barrio de Ceares. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha anunciado este jueves una inversión de 130.000 euros en el barrio de Ceares, para un nuevo espacio verde abierto a la ciudadanía.

Pintueles, en declaraciones remitidas tras su reunión con la asociación vecinal de Ceares, ha explicado que un total de 90.000 euros son para el acondicionamiento de una zona verde en el entorno de La Tejerona.

Según el edil, será un espacio que contará con sendas peatonales, alumbrado, lugares de estancia y arbolado, que conectará las diferentes parcelas que hoy día se encuentran desocupadas.

Ha apuntado, asimismo, que son terrenos que suman una superficie de unos 6.000 metros cuadrados, "de forma irregular y libres de construcciones", fruto de las cesiones de los constructores que construyeron el poblado de La Tejerona.

Pintueles ha remarcado que con esta actuación quieren recuperar y poner en valor un conjunto de parcelas que unen físicamente las edificaciones más próximas al antigua Hogar de Ceares con las situadas en la calle de Juan Botas. El objetivo, según el edil, es darles el uso "público y comunitario que siempre debieron tener".

A la inversión inicial, además, se sumarán otros 40.000 euros para la instalación de una zona de juegos biosaludables, pensada especialmente para las personas mayores del barrio, para que puedan hacer actividad física al aire libre "de forma cómoda y segura".