El Ayuntamiento amplía el horario de los centros de estudio desde el 2 de mayo hasta el 28 de junio

Eva Iglesias - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, ha anunciado que los centros de estudio municipales ampliarán su horario de apertura desde el 2 de mayo hasta el 28 de junio, coincidiendo con el periodo de exámenes.

Las instalaciones permanecerán cerradas el 22 de mayo con motivo de la festividad local de Santa Rita. Según detalló la edil, los centros de El Berrón, La Fresneda, Lugones y Pola de Siero tendrán un horario especial.

Este refuerzo de los horarios, ha dicho, responde al compromiso del Ayuntamiento de Siero con los estudiantes del concejo, facilitándoles espacios adecuados para que puedan preparar sus exámenes en las mejores condiciones.