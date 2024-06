El Ayuntamiento busca un nuevo equipo para la revisión del PGO

OVIEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha confirmado este viernes que el Ayuntamiento busca a otro equipo para la revisión del plan general de ordenación (PGO) de la ciudad.

En unas declaraciones emitidas por Radio Asturias y recogidas por Europa Press, Canteli ha dicho que se ha tenido que rescindir el contrato e iniciar otro nuevo, tras el fallecimiento del principal autor del mismo, Ramón Fernández Rañada, y que el resto de integrantes renunciasen a continuar con los trabajos.

"No era lo esperado, pero no hay otro camino que rescindirlo e iniciarlo de nuevo con otro equipo", ha dicho el primer edil. "Hay que esperar a ver quiénes van a redactar el plan y ponerlo de nuevo en marcha", ha comentado el Canteli, que ha dicho que lo sucedido es una pena, pero no por culpa del Ayuntamiento. "Uno falleció y los otros no quisieron seguir, entonces hubo que rescindirlo", ha resumido.