El Ayuntamiento calcula que las obras de ampliación del PCTG se inicien a principios de 2025

La Junta de Gobierno desestima el recurso del circo de Gaby Aragón al considerar que la parcela no reúne condiciones



GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la aprobación y apertura del expediente de contratación de las obras de urbanización de la Pecuaria Fase 1, donde hay una inversión acumulada entre la EMA y el Ayuntamiento de Gijón de 6,7 millones de euros.

En este caso, se abre expediente con tramitación anticipada y está previsto que puedan empezar las obras justo al inicio de 2025. Así lo ha indicado el edil, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local donde se ha aprobado este y otros asuntos.

El plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses, por lo que se estima que a mitad del otoño del próximo año se puedan recepcionar las obras. Martínez Salvador ha resaltado la importancia de estas, ya que permitirán el que se puedan alojar en esos espacios nuevos servicios empresariales, que se enmarcan en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

Preguntado por la adquisición de la parcela propiedad de la Universidad de Oviedo y que formará parte de una siguiente fase de ampliación del PCTG en la Pecuaria, ha apuntado que la tramitación "sigue su curso".

A este respecto, ha señalado que se hizo ya una tasación de la misma, que ahora la institución académica debe elevar a los órganos competentes de la Universidad, como son el Consejo Social y el Consejo de Gobierno. Ha confiada, en este caso, en que a finales de verano o principios del otoño se pueda formalizar la adquisición.

Al tiempo, ha indicado que desde el Ayuntamiento se trabaja en que haya "inquilinos" en las parcelas de la ampliación y uno de los interesados es la Universidad Europea, que se valora como buena noticia desde el Gobierno local.

CIRCO

Por otra parte, la Junta de Gobierno local ha desestimado el recurso presentado del recurso presentado por el representante del circo de Gaby Aragón instalado en la Ería del Piles.

Martínez Salvador ha explicado que los servicios técnicos municipales han dictaminado que la parcela no reúne las condiciones adecuadas para poder acoger una instalación de este tipo ni tiene licencia para la valla perimetral que se ha colocado. No habría problema, según el edil, en que se instale en otra parcela que sí reúna las condiciones apropiadas.

CONVOCATORIA DE PLAZAS

Se ha dado luz verde, dentro del Orden del Día, a las bases específicas que rigen la selección de varias plazas convocadas en régimen funcionarial incluidas en las Ofertas de Empleo Público de turno libre acumulada (2016- 2023) del Ayuntamiento de Gijón.

En concreto, las plazas que se van a convocar son: una de escala de Administración Especial (sub escala técnica superior en especialidad jurídica); una de escala de Administración general (sub escala técnica de gestión de 2020 y seis plazas de igual categoría de 2021; una plaza de sub escala técnica de gestión; y una de ingeniero técnico industrial.