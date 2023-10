El Ayuntamiento cambia de fase la parcela de la Universidad para acelerar la ampliación del PCTG 'La Pecuaria'

GIJÓN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), y la vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, han anunciado este martes que se ha aprobado la delimitación de las Unidades de Actuación en el ámbito del Área de Planeamiento Propuesto del Parque Científico Tecnológico 'La Pecuaria'.

Con ello, se busca 'desatascar' esta operación urbanística, a través del intercambio de dos parcelas, una de ellas propiedad de la Universidad de Oviedo, en las fases previstas de ejecución.

Martínez Salvador, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local donde se ha aprobado el cambio fuera del Orden del Día, ha explicado que la única vía para poder disponer de la parcela de la institución académica es su adquisición, pero tiene un alto coste.

El edil ha señalado que este es un proyecto estratégico para el Equipo de Gobierno, que se encontró una operación "totalmente atascada".

Ha apuntado, asimismo, que si bien el anterior Gobierno respetó el proyecto de ampliación que había diseñado en su día Foro, incluyó en cambio esta parcela, propiedad de la Universidad de Oviedo.

Esta última, figuraba en la fase 1 de ejecución, en la que, además de la compra, que podía superar el millón de euros, estaba contemplado la construcción de una escuela infantil de 0 a 3 años.

Por otro lado, en la fase dos hay una parcela, para la que hay "interés certero" por ocuparla. De ahí que se intercambian ambas parcelas en las distintas fases. Martínez Salvador ha indicado que le han trasladado a la Universidad este cambio, a lo que ha aclarado que no quiere decir que prescindan de incorporar esta parcela al proyecto de ampliación.

Al concejal, responsable de Urbanismo, le gustaría que en próximas semanas quede terminado el nuevo proyecto de ejecución. Además, ha incidido en que ya cuenta con partida presupuestaria.

Y si bien ha querido ser prudente y no marcar un plazo "muy exhaustivo", ha apuntado que le gustaría que fuera "lo antes posible". "Si pudiera ser este año, mejor", ha manifestado, antes de remarcar que no se puede garantizar. Al tiempo, ha considerado que solo es necesaria la aprobación en Junta de Gobierno, ya que "no supone un cambio sustancial", según él.

Pumariega, por su lado, ha destacado que la ampliación del PCTG es de gran importancia, siendo la "joya de la corona" con empresas de nueva creación e innovadoras. Para ella, la ampliación es un proyecto muy necesario y que genera mucho empleo joven y empleo de calidad.

Por otro lado, en Junta de Gobierno se ha aprobado, también, el proyecto definitivo del área de reparcelación del supermercado Alcampo, por la que el Ayuntamiento ha recibido 196.589 euros a cambio de unos terrenos que eran municipales.

Ya fuera del Orden del Día, se han concedido un total de 106.836,40 euros de subvenciones a asociaciones de vecinos para la organización de fiestas patronales.

PLAN DE EMPLEO

Asimismo, se ha dado luz verde a las bases generales del proceso selectivo del Plan de Empleo y a la aceptación de la subvención del Principado para su realización, por importe de 3.416.000 euros, la mitad para este año y el resto para 2024. Se beneficiarán del mismo 138 personas, de las que 104 serán con contrato para la mejora de la empleabilidad y el resto con contrato formativo.

Por otra parte, se han autorizado 1.800 euros de subvención para el programa de intercambio de libros de texto y otros 8.000 para la convocatoria de subvenciones para el programa de animales abandonados.