El Ayuntamiento confirma la gratuidad del nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal

GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha asegurado este miércoles que el Gobierno local mantiene el compromiso de que el nuevo parking de la avenida de Portugal, cuyas obras finalizarán próximamente, será gratuito.

"Se lo prometimos a los vecinos y lo vamos a cumplir, no hay ningún cambio en nuestra postura", ha indicado el edil, al término de una reunión con representantes de la Asociación Vecinal Evaristo San Miguel del Polígono de Pumarín, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

"Quizás en un futuro, cuando la estación intermodal esté en marcha y en ella haya una estación de autobuses, se podrán valorar otras opciones incorporándolo a la ORA para fomentar la rotación", ha matizado Barcia, quien ha insistido en que "ahora mismo no tiene sentido crear una isla de pago en una zona residencial donde todo el aparcamiento del entorno es gratuito".

Por otra parte, ha avanzado que en el aparcamiento se colocarán gálibos de altura para impedir el acceso de grandes furgonetas y autocaravanas.

De igual modo, con el objetivo de evitar el abandono de vehículos, Emulsa llevará a cabo varias limpiezas a lo largo del año de carácter integral, durante las cuales el estacionamiento estará prohibido mediante señalización. De esta forma, se detectarán los vehículos abandonados y se procederá a su retirada.