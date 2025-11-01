El Ayuntamiento conservará las plazas de aparcamiento en la avenida de San Agustín

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés trabaja en el proyecto de reordenación del aparcamiento en la avenida de San Agustín, una actuación que dotará a la zona de un total de 54 plazas para turismos, dos reservadas para personas con movilidad reducida y tres para motos.

El objetivo de esta actuación es recuperar y mantener las plazas de aparcamiento que se anulan con las obras que el Principado está llevando a cabo para crear un nuevo carril bus, según han informado desde el consitorio.

"El Ayuntamiento de Avilés ha definido un proyecto de intervención en la bolsa de aparcamientos adyacente al carril bus que se está implementando en la avenida San Agustín. Esta actuación, que es del Principado de Asturias y que está llamada a cambiar la movilidad del transporte público en la comarca y que busca la conexión directa de la estación de autobuses con el Hospital San Agustín, afecta a cómo se distribuye el aparcamiento en esta zona de Carbayedo y por eso, desde el ayuntamiento, de forma coordinada, respondemos a esa demanda vecinal con una intervención que mantiene el número de estacionamientos actual, incluso se incrementa en cuatro unidades y se aprovecha para la reordenación de todo este entorno en el barrio de Carbayedo", ha explicado el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García.

El proyecto, en fase de desarrollo, cuenta con un presupuesto de 274.103,90 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses y supone la modificación de la isleta de aparcamiento y la renovación completa de las redes de servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado.

El proyecto se completará con la renovación del alumbrado público y la ejecución de las canalizaciones asociadas, buscando la mejora de la funcionalidad y la imagen urbana de este tramo de la avenida de San Agustín.