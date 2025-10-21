El Ayuntamiento destinará en 2026 a mejorar espacios verdes, limpieza y redución de contaminación 67,8 millones

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Pintueles reivindica con este presupuesto el compromiso del Gobierno local con el Medio Ambiente

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha presentado este martes los presupuestos para 2026 de su Concejalía, que ascienden a 10,7 millones de euros, así como el de Emulsa, que alcanza los 57,1 millones de euros, lo que suma 67,8 millones de euros.

Pintueles, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado la partida destina a promoción de la salud, que engloba un presupuesto de 404.082 euros.

De estos, un total de 162.000 euros corresponden a las labores de vigilancia y control y estudios y trabajos técnicos que realizan para el seguimiento de los indicadores medioambientales que tienen vinculación con las ordenanzas municipales.

Asimismo, otros 63.500 euros son de los costes de mantenimiento y funcionamiento del laboratorio, a través del que realizan los análisis microbiológicos y casi 178.000 euros se destinan a las actividades de educación y concienciación ambiental y participación social.

En cuanto al área de gestión de fauna urbana y bienestar animal, un apartado, dotado con 332.000 euros, es el centro de protección animal. En esta partida se incluyen los pagos a la adjudicataria por la gestión de las instalaciones y las inversiones previstas para este equipamiento municipal.

Una cantidad a la que hay que sumar 140.000 euros para obras de mejora, que ya están recogidas en el presupuesto 2025, pero que finalmente se ejecutarán en su mayor parte a lo largo de 2026.

Asimismo, 129.000 euros sería la cantidad dedicada al control y cuidado de colonias felinas, donde se incluye un nuevo plan CER "profesionalizado" y que multiplica por cinco los recursos destinados hasta ahora, según el concejal, así como el convenio con el Colegio de Veterinarios y las subvenciones para las cuidadoras de colonias felinas.

Otra partida, de 196.000 euros, corresponde al servicio de control poblacional de aves en el casco urbano y el mantenimiento del Parque Zoológico Aviar del parque de Isabe la Católica, mientras que también se dedicarán 54.500 euros a la campaña de la Vespa Velutina.

Respecto a naturalización urbana y desarrollo de infraestructura verde, se destinarán 835.000 euros en conjunto, para obras de reforma y diseño de nuevos espacios. También habrá 536.000 euros para mejorar equipamientos e instalaciones en zonas verdes, como puedan ser juegos infantiles y biosaludables.

Ha sumado a ello 360.000 euros para arbolado y vegetación, nuevas plantaciones, reposiciones, reforestaciones, sustituciones y demás tratamiento.

En el caso de los servicios a la ciudadanía, que suman 358.300 euros, estos van destinados, fundamentalmente, al servicio de ayudas al baño para personas con movilidad reducida (115.000 euros), y los costes del mantenimiento y limpieza de los aseos públicos que hay, con algo más de 240.000 euros.

Parques y Jardines, además, contará con una partida de suministros generales, como materiales de construcción, de unos 480.000 euros, mientras que habrá una partida de unos 55.000 euros para asistencias técnicas.

Referente a conservación de la naturaleza y de espacios verdes, se destinarán 9,6 millones de euros al cuidado y mantenimiento de los parques, jardines y zonas verdes urbanas a través de Emulsa; 1.028.000 euros a los espacios naturales de la zona rural y periurbana; y 300.000 euros a las labores de conservación, recuperación y mantenimiento de los cauces fluviales.

Con respecto a los servicios básicos de gestión ambiental y cuidado del espacio urbano, suman un total de 43,3 millones de euros y comprenden las siguientes actividades prestadas por Emulsa: Servicio de gestión de residuos (23,9 millones de euros); Servicio de higiene urbana y limpieza viaria (11,7 millones); Servicio de limpieza de edificios municipales y colegios (7 millones); y Servicio de señalización viaria (600.000 euros).

Pintueles ha destacado que este presupuesto prueba el compromiso del Gobierno local con la mejora de la calidad ambiental, a lo que ha remarcado que el cuidado de la salud y la reducción de la contaminación va a seguir siendo una prioridad principal de su Concejalía.

Al tiempo, ha resaltado la "notable" mejora de la calidad de las aguas de baño y, en materia de calidad del aire, que se llevan dos años consecutivos sin superar los valores límites anuales que marca la legislación. A esto ha sumado que están "a la vanguardia" de las actuaciones de naturalización urbana.

En cuanto a obras a realizar en 2026, ha citado el proyecto de las Islas Verdes del Muro, que contará con 300.000 euros, la creación de una nueva zona verde en la Tejerona, por importe de 90.000 euros, o el urbanizar como zona verde el entorno de la calle Matilde de la Torre, en Roces, que va a costar 70.000 euros.

También se va a realizar la reforma o renaturalización de la plazoleta que hay frente a la Asociación de Vecinos de Severo Ochoa, por importe de 70.000 euros, y se van a hacer mejoras en la zona de estancia de la calle Periodista Francisco Carantoña, por importe de 55.000 euros.

Además, se hará una renovación de la esquina comprendida entre la calle Leopoldo Alas y la calle Quevedo, por importe de 50.000 euros; la naturalización del patio del IES Jovellanos, por importe de 40.000 euro, unas mejoras en el vivero municipal, por 20.000 euros, y reparaciones ya de menor calado en fuentes y lavaderos, que sumarán un total de 40.000 euros.

Al tiempo, ha incidido en que, por ley, tienen que abordar la retirada de amianto en cubiertas de equipamientos que sean de parques y jardines, a lo que se va a destinar otros 20.000 euros.