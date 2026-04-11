El Ayuntamiento destinará casi 19,6 millones de euros del presupuesto consolidado a personal, el 41%

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres destinará en 2026 casi 19,6 millones de euros del presupuesto consolidado a personal, el 41% del presupuesto que se aprobará el próximo jueves en el Pleno Municipal. El Consistorio cuenta con una plantilla de 329 puestos, 110 de personal funcionario y 219 de personal laboral, a lo que hay que añadir la plantilla del EMUTSA, el Organismo Autónomo de Servicios Sociales (OASS) y el Patronato Municipal de Deportes.

Según indica el Consistorio mierense en nota de prensa, el objetivo es garantizar la continuidad del empleo público existente y seguir con el proceso de modernización y profesionalización de los servicios municipales en un momento en el que se ha acometido el proceso de estabilización y en el que se está movilizando el máximo de empleo público que permite la ley.

Además, el presupuesto moviliza los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios municipales básicos (limpieza y recogida de basura, seguridad pública, alumbrado, suministro de agua, servicios sociales, luz y calefacción de los colegios públicos) y también para llevar a cabo programas y actuaciones dirigidas a impulsar la igualdad de oportunidades.

También se contempla en las cuentas casi medio millón de euros para financiar una nueva edición del Plan Local de Empleo.