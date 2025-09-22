El Ayuntamiento firmará un nuevo convenio con la Sociedad Filarmónica, que abre su 118 temporada de conciertos

Presentación de la temporada de conciertos 2025-2026 de la Sociedad Filarmónica de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El publico podrá disfrutar de 16 conciertos, centrados principalmente en música de cámara

GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Filarmónica de Gijón ha presentado este lunes su nueva temporada de conciertos 2025/2026, que ofrece una programación fruto de un riguroso trabajo y de una apuesta firme por la calidad, con intérpretes jóvenes y nuevas miradas a propuestas que conectan con nuestro tiempo.

Así lo ha destacado el presidente de Divertia, Óliver Suárez, durante la presentación de la programación en el Consistorio gijonés, acompañado, entre otros, de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, y del presidente de la Sociedad Filarmónica de Gijón, Antonio Hedreda.

Suárez ha mostrado su deseo de que esta nueva temporada sea un éxito y que cada concierto reafirme la convicción de que Gijón apuesta por la cultura y por iniciativas que amplían el conocimiento artístico y favorecen el desarrollo humano y social.

Asimismo, ha resaltado que son "118 años de historia viva que esta ciudad ha sabido mantener con su compromiso con la cultura y la música".

López Moro, por su lado, ha puesto en valor que la entidad sigue cumpliendo con aquel objetivo cuando se creó en 1908 de estimular y fomentar la música española, a sus intérpretes y sus compositores.

Ha incidido, asimismo, que cada vez son más los socios que tiene, pero también más las personas que acuden a sus conciertos. Por este motivo, ha felicitado a la citada Sociedad Filarmónica por haber podido superar aquellos años en los que lo estaba pasando "muy mal", ha señalado.

La edil ha aprovechado para anunciar que el Ayuntamiento suscribirá un nuevo convenio de colaboración para el año 2026 y que se firmará próximamente. En este sentido, ha resaltado que este permitirá ampliar la oferta musical en la ciudad y fortalecerá la conexión entre instituciones culturales de referencia.

"Estoy convencida de que este acuerdo contribuirá a enriquecer la experiencia de nuestro público y a consolidar lazos de cooperación en beneficio de la ciudadanía", se ha mostrado segura.

Hedreda, por su parte, ha mostrado la satisfacción de la Sociedad Filarmónica por este nuevo convenio, que espera poder firmar "cuando sea posible".

Sobre la temporada número 118, ha remarcado que la han programado "con mucha ilusión" y con el apoyo, además de con el Ayuntamiento de Gijón y del Principado de Asturias, de sus mecenas, como es el Hospital Ribera Covadonga, la Fundación Alvargonzález y la Cámara de Comercio de Gijón.

Asimismo, ha explicado que va a ser una temporada que va a incluir 16 conciertos. Esta, que empezará el próximo 11 de octubre y culminará en junio de 2026, estará centrada en la música de cámara, que representa, según él, su "esencia".

Ha señalado, unido a ello, que se podrán escuchar a formaciones" de primer nivel". Al tiempo, ha indicado que abrirán la temporada con el Cuarteto Casals, Premio Nacional de Música, así como otros cuartetos de cuerda "inigualables", a lo que ha citado al Cuarteto Quiroga y el Cuarteto Iberia.

Con todos ellos celebrarán el 50 aniversario del fallecimiento del compositor Dmitri Shostakóvich, con dos de sus grandes cuartetos: el tercero y el octavo. También el público podrá disfrutar de tres de los últimos grandes cuartetos de cuerda de Beethoven, incluida La Gran Fuga con la que abrirán la temporada el próximo 11 de octubre.

Además, celebrarán el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, "un músico que pasó por las temporadas de la Filarmónica de Gijón a principios del siglo XX, presentando sus canciones populares españolas", ha resaltado.

Especialmente ha destacado que un arreglo de estas canciones populares para violonchelo y piano se escucharán gracias a la pianista asturiana Noelia Rodiles y la violonchelista internacional Nadège Rochat, actualmente afincada en Asturias.

También ha destacado que se podrá escuchar un programa "muy original", que se denomina 'Falla Imaginado' y que es una propuesta del pianista Moisés Sánchez, junto a la violinista Ana María Valderrama y el contrabajista Pablo Martín Caminero.

La música de cámara estará presente, además, a través del trío Preseli, que estrenará una obra del compositor asturiano Gabriel Ordás, así como con "el esperado regreso" del Ensemble 4.70.

Asimismo, dentro del programa del Festival de Poesía Poex, la Sociedad Filarmónica colaborará con La bella molinera, de Schubert. El concierto será interpretado por el tenor Luque Munguira y el pianista Aurelio Viribay.

Habrá también otro concierto en colaboración con el Festival Internacional de Cine, en Laboral Ciudad de la Cultura y con un concepto "muy especial", ya que va a ser la proyección de una película, 'El maquinista de La General', de Buster Keaton, con música en directo del Trío Arbós, Premio Nacional de Música.

Además, la Sociedad Filarmónica estará presente, como cada año, en el Festival de Jazz, a principios de noviembre, con la propuesta 'Kind of Beethoven', de Xavi Torres Trío.

En la temporada 118 se incluye, también, la producción 'Gianni Schicchi para la infancia', de la compañía La Federica, que adaptará la ópera de Giacomo Puccini para el público infantil el próximo 26 de octubre.

A esto ha sumado otros conciertos tradicionales de cada año, como el benéfico de Navidad, que este año se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer en Gijón, o el extraordinario de Semana Santa, en la iglesia San Pedro el Domingo de Ramos, con acceso libre para todo el público.

Por otra parte, se reeditará un nuevo ciclo de jóvenes intérpretes en colaboración con la Fundación Alvargonzález, para lo que se contará con el cuarteto Iberia, con la pianista Miyu Shindo, de origen japonés, y un dúo de músicos gijoneses formados en el conservatorio de la Sociedad. Se contará con el flautista Juan Cossío y el guitarrista Andrés Rubio.

Para este concierto, además, se sumarán los ganadores de jóvenes intérpretes del Conservatorio de Música y Danza de Gijón, con lo que la Sociedad Filarmónica refuerza su compromiso con las generaciones más jóvenes.

Al margen de las propuestas musicales, habrá actividades paralelas, conferencias y también encuentros con los artistas, como con el Cuarteto Iberia, Cuarteto Quiroga, Noelia Rodiles o Nadège Rochat.

Todas estas actividades se hacen en colaboración con el Taller de Músicos, la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y también con el Ateneo Jovellanos.

Asimismo, ha señalado que la campaña de socios se abre ahora a la vez que presentan la temporada, con unas cuotas "bastante ajustadas, mucho más beneficiosas que las entradas en taquilla", ha apuntado.

Sobre ello, ha explicado que la cuota general para toda la temporada es de 180 euros para adultos y de tan solo 50 euros para jóvenes menores de 30 años y 20 para menores de 15 años.