El Ayuntamiento de Gijón solicita el apoyo aéreo del Principado para sofocar el incendio en el Monte Areo

Momento de desalojo de medio centenar de vecinos por el incendio en el monte Areo (Gijón). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Medio centenar de vecinos fueron desalojados por el incendio

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha solicitado al Principado apoyo aéreo para ayudar a extinguir por completo las llamas en el Monte Areo, iniciado durante la noche del pasado miércoles.

Así se ha señalado desde el Consistorio gijonés, el cual ha señalado que efectivos de Bomberos de Gijón y Bomberos de Asturias han estado trabajando toda la noche para lograr controlar el fuego.

Asimismo, han indicado que a estas horas se está produciendo el cambio de turno y, con base a la valoración de los cuerpos de seguridad movilizados, se planteará el realojo de las personas que han pasado la noche fuera de sus casas.

Cabe recordar, sobre esto último, que aproximadamente medio centenar de vecinos de las zonas del entorno del incendio fueron desalojadas. Si bien inicialmente se les trasladó al colegio Montedeva, se les ofreció, a quien lo quiso, el alojarse en un hotel.

Desde el Ayuntamiento gijonés, además, se había activado el l Plan Municipal de Emergencias en su Nivel 2, se convocó al Cecopal en el centro de control de la Policía Local de Gijón y se habían movilizado todos los medios disponibles.

Por parte del Principado, tras la activación del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) en Situación 1, a las 23.11 horas de este pasado miércoles, en la sede del SEPA, en La Morgal, se constituyó el Centro de Coordinación Operativa del plan (CECOP).

Al frente de este, como director del mismo, está el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. Al CECOP se han incorporado representantes del Ayuntamiento de Gijón, del SAMU, además de los directores de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, el de Cooperación Local y Seguridad, el Gerente del SEPA, la Jefa del Área de Bomberos, 112 y Protección Civil, técnicos del área y mandos de bomberos.

Asimismo, por parte del SAMU, se envió la pasada noche al equipo médico de la UVI-móvil de Gijón, una ambulancia de soporte vital básico y una convencional, que han atendido a tres personas, dos de ellas con una leve crisis de ansiedad que fueron dados de alta 'in situ' y una tercera, con una lesión en un tobillo, que fue trasladada al Hospital de Jove.