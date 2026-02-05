El Ayuntamiento impulsa un taller de autodefensa en La Fresneda dirigido a mayores de 11 años

Presentación del taller de autodefensa en La Fresneda dirigido a mayores de 11 años. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios del Ayuntamiento de Siero, Jesús Abad, ha presentado este jueves un taller de autodefensa que se celebrará el próximo 28 de febrero en el Polideportivo de La Fresneda, en horario de 10.30 a 12.30 horas. La actividad está dirigida a personas mayores de 11 años y busca ofrecer nociones básicas de autoprotección, control de situaciones de riesgo y refuerzo de la confianza personal.

El taller será impartido por Jesús Cofiño, Grand Master 9º Dan de Kajukenbo, una disciplina de defensa personal reconocida a nivel internacional. Para participar será imprescindible acudir con ropa deportiva y las inscripciones, así como la solicitud de información adicional, podrán realizarse directamente en el propio Polideportivo de La Fresneda, a través del teléfono 985 26 05 52.

Durante la presentación, Abad ha subrayado la importancia de promover iniciativas que combinan actividad física y formación en seguridad personal, "que no solo fomentan hábitos de vida saludables, sino que también aportan herramientas útiles para la vida diaria y la protección individual".