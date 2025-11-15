El Ayuntamiento lanza una batería de empleo juvenil y social con siete contratos subvencionados para 2025

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha puesto en marcha dos programas de empleo que supondrán la incorporación de siete nuevas personas a la plantilla municipal durante un año.

Estas iniciativas, enmarcadas en el Programa de Contratos Formativos para la Práctica Profesional y el Plan Local de Empleo 2025-2026, están dirigidas a combatir el desempleo juvenil y apoyar a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, contando para ello con financiación del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y del Fondo Social Europeo Plus.

La primera de las convocatorias está específicamente diseñada para*jóvenes menores de 30 años que buscan su primera experiencia profesional acorde a sus estudios. Se ofrece un contrato formativo para la adquisición de práctica profesional como Técnico Medio.

El perfil buscado es el de una persona con titulación universitaria en Ingeniería Civil, Edificación, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica o equivalentes, que se encargará de tareas de diseño de proyectos, estudios de viabilidad y supervisión de obras e infraestructuras rurales. Este puesto, que ofrece una retribución de 1.450,47 euros brutos al mes, junto con dos pagas extras, no solo supone una oportunidad laboral, sino un complemento esencial para la cualificación de los recién graduados.

La segunda convocatoria, correspondiente al Plan Local de Empleo, tiene un marcado carácter social. Su objetivo es la contratación de seis personas como peones de jardinería, destinadas a realizar trabajos de interés general y social dentro del municipio.

Estas plazas están reservadas para personas paradas de larga duración (que no hayan trabajado más de 93 días en el último año) y para personas en situación o riesgo de exclusión social.

Para acceder a estos puestos, que ofrecen un salario de 1.272,36 euros brutos al mes más dos pagas extras, será suficiente con estar en posesión del Certificado de Escolaridad. Esta iniciativa busca ser un trampolín que facilite el retorno al mercado laboral de quienes más lo necesitan.

La selección para ambas convocatorias se realizará mediante el sistema de concurso- oposición, combinando una fase de pruebas con la valoración de méritos específicos.

Los interesados dispondrán de un plazo de 8 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios Digital del Ayuntamiento, el 12 de noviembre, para presentar sus solicitudes.

Toda la documentación necesaria, las bases reguladoras completas y los modelos de instancia están disponibles para su descarga en la página web del Ayuntamiento de Llanes (www.ayuntamientodellanes.com).

Con esta doble convocatoria, el Ayuntamiento de Llanes refuerza su compromiso con la creación de empleo de calidad, aprovechando los fondos europeos y autonómicos para generar oportunidades que benefician tanto a las personas como al conjunto del municipio.