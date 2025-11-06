El Ayuntamiento oferta nueve plazas dentro del programa de contratos formativos para jóvenes desempleados

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, ha anunciado este jueves la nueva convocatoria del programa de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 2025-2026, destinada a jóvenes desempleados menores de 30 años.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto del 7 al 20 de noviembre, ambos inclusive. En total se ofertan nueve plazas, con una duración de un año a jornada completa, salvo excepciones autorizadas.

Las personas interesadas deberán ser menores de 30 años, estar inscritas como beneficiarias en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y no haber sido contratadas previamente en prácticas o mediante contrato formativo vinculado a la misma titulación.

Para la realización del programa, el Ayuntamiento de Siero ha obtenido una ayuda de 229.321,70 euros, cofinanciada por el Principado de Asturias a través del Servicio Público de Empleo (Sepepa), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.