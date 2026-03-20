El Ayuntamiento de Oviedo organiza jornada de puertas abiertas al párking de Ferreros

El Ayuntamiento organiza jornada de puertas abiertas al párking de Ferreros
El Ayuntamiento organiza jornada de puertas abiertas al párking de Ferreros - AYUNTAMIENTO OVIEDO
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 11:03
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   OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Concejalía de Interior y Participación Ciudadana organiza una jornada de puertas abiertas al párking de Ferreros, en Ciudad Naranco, la próxima semana dentro del proceso para adherirse a la subasta de alguna de las 421 plazas disponibles para residentes o trabajadores de la zona.

   Los interesados en adquirir alguna de las plazas del párking podrán asistir a estas visitas organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo para conocer in situ las plazas, sin cita previa, el martes 24 o jueves 26 en dos turnos, a las 10:00 horas y a las 11:00 horas.

   El Ayuntamiento de Oviedo recuerda que los interesados en la compra de plazas en el párking tienen hasta el día 16 de abril a las 23:59 horas para realizar la puja en la subasta pública a la que sólo pueden presentarse residentes en el barrio con una antigüedad de, al menos, tres meses o que trabajen en dicha zona, lo que deberán acreditar con el correspondiente contrato o certificado de autónomos.

   Toda la información referente a la compra, que se realiza de manera electrónica por motivos de confidencialidad, está explicitada en la web https://www.oviedo.es/parking-ferreros , además de la atención al ciudadano presencial que puede realizarse en horario de mañana en la Oficina Municipal de Vivienda en la calle Cimadevilla 3, o en horario de mañana y tarde en el cibercentro de La Lila, para recibir asesoramiento específico en gestiones electrónicas, como la obtención del certificado electrónico.

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