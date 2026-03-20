El Ayuntamiento de Oviedo organiza jornada de puertas abiertas al párking de Ferreros

El Ayuntamiento organiza jornada de puertas abiertas al párking de Ferreros - AYUNTAMIENTO OVIEDO

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Interior y Participación Ciudadana organiza una jornada de puertas abiertas al párking de Ferreros, en Ciudad Naranco, la próxima semana dentro del proceso para adherirse a la subasta de alguna de las 421 plazas disponibles para residentes o trabajadores de la zona.

Los interesados en adquirir alguna de las plazas del párking podrán asistir a estas visitas organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo para conocer in situ las plazas, sin cita previa, el martes 24 o jueves 26 en dos turnos, a las 10:00 horas y a las 11:00 horas.

El Ayuntamiento de Oviedo recuerda que los interesados en la compra de plazas en el párking tienen hasta el día 16 de abril a las 23:59 horas para realizar la puja en la subasta pública a la que sólo pueden presentarse residentes en el barrio con una antigüedad de, al menos, tres meses o que trabajen en dicha zona, lo que deberán acreditar con el correspondiente contrato o certificado de autónomos.

Toda la información referente a la compra, que se realiza de manera electrónica por motivos de confidencialidad, está explicitada en la web https://www.oviedo.es/parking-ferreros , además de la atención al ciudadano presencial que puede realizarse en horario de mañana en la Oficina Municipal de Vivienda en la calle Cimadevilla 3, o en horario de mañana y tarde en el cibercentro de La Lila, para recibir asesoramiento específico en gestiones electrónicas, como la obtención del certificado electrónico.