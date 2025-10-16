El Ayuntamiento presupuesta para 2026 8,1 millones para obras en colegios de Primaria y 1,9 millones en Infantil

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acompañada del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, visita el colegio público Federico García Lorca. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Moriyón destaca el compromiso del Gobierno con el mantenimiento de los centros educativos

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha hecho valer este jueves el esfuerzo inversor del Ayuntamiento a la hora de cumplir con las mejoras en los centros educativos de la ciudad, pese al "lastre", según ella, de obras impropias que corresponderían a la Consejería de Educación, según ella.

Un compromiso al que se dará continuidad en 2026, con una dotación en el proyecto de presupuestos de 8,1 millones de euros para obras en colegios de Primaria y 1,9 millones en Escuelas Infantiles.

Así lo ha destacado Moriyón junto al concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, durante su visita a las obras que se están ejecutando en el colegio público Federico García Lorca, antes de pasar por el CP Miguel de Cervantes y Colegio de Educación Especial de Castiello.

Villoria, en el caso del colegio público Federico García Lorca, ha explicado que la obra consistió en la renovación de los juegos infantiles, con una inversión de 25.000 euros, mientras que en el Cervantes se mejoró la accesibilidad, por un importe de 50.000 euros.

En este último caso se hizo un itinerario accesible hasta la entrada al colegio, reparando toda la entrada principal desde la carretera de Avilés y la escalera con la que se accede desde el camino del Rubín.

Respecto al Colegio de Educación Especial de Castillo, cuyas obras están financiadas con fondos europeos, ha apuntado que tienen un coste de 5,3 millones de euros.

"Van a hacer un colegio nuevo, más habitable, accesible, con mejor eficiencia energética y cumpliendo todas las expectativas del proyecto", ha destacado Villoria, como es una piscina. En este caso, se lleva ejecutado el 60 por ciento de los trabajos.

Preguntado sobre la reforma de los colegios Rey Pelayo y Los Campos, ha señalado, en el primer caso, que los trabajos van "bien". No obstante, al compatibilizar con la actividad docente, ha considerado que probablemente vayan a tener que prorrogar el plazo.

Referente al colegio Los Campos, ha señalado que confía en que el Ministerio les conceda la prórroga solicitada de las obras, aunque aún no tienen confirmación. En este caso, si bien cree que se va a conceder una prórroga de marzo a junio de 2026, ha avanzado que intentarán conseguir "más holgura" y que les dejen finalizar la obra en diciembre del año próximo. "Y si no, tendrán que acabarla, tendrán que forzar el ritmo", ha recalcado.

A esto ha sumado otras obras de mejora de accesibilidad que se van a hacer en varios colegios, a través de dos proyectos, por un importe global de 78.000 euros. En este caso, se actuará en los colegios Asturias, Begoña, Campoamor, Clarín, Llano, Jacinto Benavente, Martínez Blanco y Martínez Torner.

Moriyón, a este respecto, ha incidido en que si los siete millones que destinaron a colegios, siendo competencia del Principado, lo hubieran podido emplear en poner al día a todos los centros educativos que son obligación del Ayuntamiento, "seguramente que se hubiera podido gestionar todo mejor", ha remarcado. Aún así, se ha comprometido a intentar ir cumpliendo con todas las peticiones de mantenimiento de todos los colegios.

"El compromiso inversor en colegios de este Gobierno no es comparable al mandato anterior, en nada", ha recalcado la alcaldesa, quien ha dejado claro que no van a dejar de asumir el mantenimiento en colegios por el "lastre" de haber tenido que haber hecho "un colegio nuevo" que correspondería a la Consejería.

OBRAS EN 2026

Referente a 2026, Villoria ha aclarado que de los 1,9 millones de euros para Escuelas Infantiles, casi en su totalidad este dinero va para la del Llano de cero a tres años, aunque hay 77.000 euros que se destinarán a equipar mobiliario en alguna otra escuela.

Por otro lado, de los 8,1 millones de euros previstos para colegios públicos, 5,7 millones corresponden a las obras de los colegios de Educación Especial de Castiello y de Los Campos, y otros 2,4 millones de euros son inversiones en el resto de colegios.

Sobre estos últimos trabajos, ha mencionado la cubierta del colegio Pinzales (165.000 euros), las fachadas del Alfonso Camín (150.000 euros), instalaciones de protección contra incendios en varios colegios por 250.000 euros y otras múltiples actuaciones.