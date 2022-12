Ayuntamiento y Principado negocian que el edificio de Prendes Pando acoja un centro de mayores y usos sociales

El albergue de peregrinos tendrá un modelo mixto de gestión y no estará abierto hasta el segundo trimestre de 2024

GIJÓN, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha adelantado este miércoles que el Ayuntamiento negocia con el Principado la cesión de uso del edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando, de los que una parte se la reservaría el Gobierno regional y el resto sería destinado a usos sociales.

Así lo ha indicado, en respuesta al PP durante el Pleno Municipal, la regidora gijonesa, quien ha asegurado que las negociaciones están "avanzadas" y ha apuntado que la idea es diseñar un proyecto para presentarlo a la convocatoria de Fondos Feder en febrero del año próximo.

La cesión de uso, además, vendría acompañada de una partida regional de cuatro millones de euros. Ha indicado, sobre la reserva para equipamiento de carácter autonómico, que la idea es trasladar allí al centro de mayores de San Agustín.

En cuanto a los planes municipales, y dado la limitación de usos, la alcaldesa ha señalado que se estudia el crear un mini centro municipal integrado, ya que en la zona Centro no hay ninguno, así como algún otro servicio municipal relacionado con lo social.

Dicho esto, ha incidido en que primero hay que hacer una valoración técnica para ver lo que costaría la rehabilitación del inmueble. González ha apuntado, al respecto, que el edificio está "bastante bien" de conservación, pero para los posibles usos que se le quiere dar está "bastante condicionado". Ha insistido, eso sí, que los servicios municipales deben hacer una cuantificación de la reforma.

Por otro lado, ha destacado el hecho de que el edificio permite diferenciar entradas, lo que posibilita no confundir el área municipal con la regional o entre diferentes recursos existentes. Con todo, ha señalado que el objetivo es tener cerrada la cesión antes de las elecciones de mayo.

La edil del PP Ángeles Fernández-Ahúja, por su parte, ha dicho alegrarse por este avance en las negociaciones, pero ha advertido de que no ve compromisos "en firme". Incluso, ha considerado que se va "muy retrasado" para presentarlo a los Fondos Feder.

ALBERGUE DE PEREGRINOS

En otro orden de asuntos, y en respuesta a Foro respecto al albergue de peregrinos que se proyecta en el Edificio Vicasa, el concejal de Promoción Económica y Empleo, Santos Tejón, ha cifrado el coste de las obras en 1.680,124,52 euros, de los que se cuenta con una subvención de 352.800 euros --el 70% para la mejora energética--.

Tejón ha explicado que está en trámite de aprobación el proyecto, para remitir después a licitación. El plazo de ejecución de las obras se estima en 14 meses, con lo que la entrada en servicio se calcula para el segundo trimestre de 2024.

El complejo contará con 62 plazas, de las que cuatro son dobles, tres cuádruples, dos individuales y habrá dos habitaciones de 20 plazas.

Asimismo, el modelo de gestión será mixto, con plazas reservadas para peregrinos y a un precio ya fijado para ese tipo de albergues. El concejal ha defendido que de no ser gestión mixta, las pérdidas se estiman en 107.000 euros anuales.

Ha resaltado, además, que el edificio será "eficientemente energético y accesible", de ahí que se haya optado a fondos europeos y se revisara el proyecto. Ha recalcado, por otra parte, que se va a hacer una inversión en un edificio municipal en una zona bien comunicada y con servicios, que está además en el Camino histórico de Santiago. A su juicio, va a generar actividad en la zona Oeste.

Se ha rechazado, por otra parte, una proposición de Foro para instar al Principado a mejorar las inversiones pendientes en el Concejo de Gijón, con referencia al colegio y el consultorio de Nuevo Roces. PSOE e IU han votado en contra, Ciudadanos se ha abstenido y han votado a favor el resto de grupos. El Gobierno local ha reconocido que el colegio acumula "más retrasos e incumplimientos", pero votan en contra porque solo es "política teatral".

Preguntado el Gobierno local por Vox acerca de los futuros usos de los terrenos de Naval Gijón, la edil socialista Marina Pineda ha asegurado que siempre el fin fue industrial, ligado la economía azul. No obstante, ha recalcado que hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no dice sentencia frente al recurso presentado por Pymar, propietario del suelo, no se podrá avanzar. Aún así, sobre la sentencia aún cabría recurso.

PARKING DE LA AVENIDA CASTILLA

Respecto al alquiler de plazas del parking de la avenida de Castilla de propiedad municipal, y en respuesta a Foro, el concejal de Movilidad, Aurelio Martín (IU), ha remarcado que el precio de 106 euros lo marcó la Intervención Municipal.

El concejal 'forista' Pelayo Barcia, que lo ha considerado "muy por encima de mercado", ha opinado que la ideología les acaba llevando a "errores", con referencia a que se puntúe más a coches con etiqueta ambiental, al alegar de no hay lector de matrículas que lo compruebe. Para él, todo lo que hace esta concejalía es una "chapuza".

Frente a ello, Martín ha remarcado que la puntuación por las etiquetas ambientales es un elemento "marginal", a lo que ha remarcado que se espera más demanda que plazas hay, por lo que hay que hacer un proceso selectivo. En cuanto a la lectura de matrículas, ha remarcado que se puede comprobar por los servicios de inspección municipal.

Ha defendido, además, que su ideología es contra el cambio climático, mientras que la de Barcia la cree más próxima a la de Vox. A mayores, le ha indicado que tiene características propias "del señor Abascal --Vox--, de insultar, de manipular", ha apuntado. Relacionado con ello, ha incidido en que la gente sin pegatina saben que pueden aparcar en su zona en la calle, a lo que ha acusado a Barcia de generar "confusión".

Ciudadanos, por su parte, ha preguntado al Gobierno local acerca de las ordenanzas y reglamentos que cree que dará tiempo a tramitar antes de fin del mandato.

Pineda (PSOE) ha señalado que la primera será el reglamento del Consejo de Memoria Democrática y que próximamente se tramitará la modificación de la ordenanza de bienestar animal y la de prestaciones sociales. Se quiere también, antes de fin de mandato, al menos dar a conocer la propuesta del nuevo modelo de participación y se seguirá trabajando en, por ejemplo, los reglamentos de la Policía Local y Bomberos.

La regidora gijonesa, relacionado con ello y en respuesta a Ciudadanos, ha avanzado que se presentará en este mes de diciembre la Ordenanza de Igualdad, a lo que ha considerado que hay tiempo hasta mayo para tramitarla. Una ordenanza que quiere evitar el "borrado de las mujeres" y ayudar a dar un empujón a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en Gijón.

En el apartado de ruegos, se ha aprobado, en parte, uno presentado por Podemos-Equo Xixón, en lo que respecta a trasladar a la Fundación del Hospital de Jove mejoras salariales y de condiciones laborales de la plantilla.

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha llamado la atención sobre que la coalición morada y verde pida la integración de esta plantilla y del hospital en la red pública, pero no haga lo mismo, por ejemplo, de la de la educación concertada.