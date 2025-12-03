El Ayuntamiento recibe la Credencial de la Red de Conocimiento de Comunidades Energéticas

Acto de entrega de la Credencial de la Red de Conocimiento de Comunidades Energéticas al Ayuntamiento de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gijonés ha recibido este miércoles la Credencial de la Red de Conocimiento de Comunidades Energéticas de la mano de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), en reconocimiento a la participación de los responsables de la Oficina Municipal de la Energía en la formación 'El papel de las entidades locales en las comunidades energéticas'.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento, en el acto de entrega de la distinción, han estado la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y la directora de Innovación, Patricia García Zapico, junto con Isabel Muñiz y Javier Pérez, ambos personal de la Dirección General de Innovación vinculados a la Oficina Municipal de la Energía.

Por parte de la FAEN (Fundación Asturiana de la Energía) asistieron su director, Carlos García, y Rafael Cuervo, Responsable Área de Estudios y Vigilancia Tecnológica.

La obtención de esta credencial acredita la capacitación técnica del Ayuntamiento para impulsar comunidades energéticas y permite a Gijón integrarse en una red autonómica de municipios que comparten recursos, asistencia especializada y buenas prácticas en materia de energía comunitaria.

Asimismo, facilita el acceso a herramientas y apoyo técnico que reforzarán la labor de la Oficina Municipal de la Energía durante 2026, especialmente en el acompañamiento a vecinos, asociaciones y pymes interesadas en proyectos de autoconsumo compartido.

Pumariega ha resaltado que esta acción se enmarca dentro de la apuesta por la Oficina Municipal de la Energía como un servicio "actualizado y de calidad para la ciudadanía y las empresas".

Al tiempo, la portavoz del PP ha destacado que "la creación de comunidades energéticas será uno de los pilares de trabajo durante el año 2026".