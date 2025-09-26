El Ayuntamiento de Siero aprueba las subvenciones para el alumbrado navideño

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, ha anunciado la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de las subvenciones de alumbrado navideño, que ascienden a un total de 98.876 euros.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, estaba destinada a las asociaciones de vecinos, de festejos, culturales y de comerciantes del concejo de Siero inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, ejercicio 2025, y a las empresas del sector comercial y hostelero cuyo domicilio social radique en una entidad de más de 10.000 habitantes, con el fin de que estas puedan instalar, mantener, montar y/o desmontar el alumbrado navideño de las vías públicas del municipio de Siero.

El importe de la convocatoria ascendió por segundo año consecutivo a 100.000 euros, doblando la cuantía de las ediciones anteriores. En esta convocatoria, se presentaron un total de ocho solicitudes, todas ellas aprobadas, lo que permitirá instalar alumbrado navideño en las siguientes localidades del concejo: Lugones, Pola de Siero, La Fresneda, El Berrón, Anes, Santa Marina, Lieres y Muñó.

El primer edil ha explicado que este año se ha resuelto la convocatoria "con antelación suficiente para que las asociaciones tengan ya la concesión y puedan organizar el alumbrado navideño con tiempo. De cara al futuro, y viendo que cada vez hay más localidades que solicitan la ayuda, el año que viene se aumentará la cuantía de la subvención, con cargo a remanentes". La previsión es ampliarla hasta un mínimo de 150.000 euros, es decir, un 50% más que este año, para las Navidades 2026-2027.