El Ayuntamiento de Siero destinó 240.261,17 euros en ayudas de emergencia durante 2024

SIERO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García González, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández Rodríguez, han asegurado este lunes en rueda de prensa que el Ayuntamiento concedió un total de 589 prestaciones por un importe de 240.261,17 euros. La cifra supone un incremento de más del 10% respecto a 2023.

Este tipo de ayudas busca garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas que carezcan de recursos. Por ello, se pueden solicitar durante todo el año y para acceder a ellas solo hay que estar empadronado en el concejo, ser mayor de edad y no superar los límites de ingresos establecidos de 1,1 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), descontándole gastos como el IBI, la hipoteca o la comunidad para una persona, incrementándose en un decimal más por cada miembro de la unidad familiar.

Están divididas en: ayudas de alimentación con las que se les entrega una tarjeta bancaria de cuantía variable en función del número de miembros de la familia (desde 75 euros mensuales para un solo miembro hasta los 180 mensuales para familias de más de 7 miembros).

Pueden comprar tanto productos de alimentación, como de higiene personal y limpieza; ayuda al alquiler con un máximo de tres meses al año; ayuda para suministros para los gastos de electricidad, gas y ayuda para gastos varios como puede ser para la compra de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda o para atender situaciones de urgencia y grave necesidad como un sepelio. En total, por unidad convivencial de cuatro personas, no podrán superar los 1.650 euros al año.

A estas cuantías se suman las ayudas económicas para 144 familias con dificultades que el Ayuntamiento ha concedido este año, con un importe de 101.000 euros. En total son cerca de 350.000 euros los destinados para cubrir necesidades básicas de personas sin recursos.

El primer edil ha explicado que dentro del eslogan de 'Siero para vivir y Siero para invertir' "no podemos dejar atrás a las personas que pasan dificultades. Siempre damos más visibilidad a las inversiones, pero nunca nos olvidamos de ayudar a quienes nos necesitan. Es una cantidad importante destinada a ayudar. Si generamos recursos, una parte es para quienes no llegan. Aquí todo el mundo debe tener su espacio, quien quiere invertir, pero también quien tiene otros problemas. Creo que estamos haciendo un gran trabajo no solo aumentando los recursos sino también gestionándolos".