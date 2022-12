. Barbón achaca la crispación política a la entrada de la "extrema derecha" en las instituciones

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho este viernes que el problema de la crispación en política no es nuevo y que él lleva hablando del asunto desde hace años. Además, ha vinculado el fenómeno a la entrada de la "extrema derecha" en las instituciones.

"Estoy avergonzado, horrorizado, escandalizado...", ha admitido el dirigente asturiano a preguntas de los periodistas sobre el debate suscitado estos días a cuenta de distintos episodios de crispación en el Congreso de los Diputados.

Barbón ha rechazado la "política tóxica" o "la que insulta". Ha afirmado que se puede hacer buena política respetando al adversario, y ha añadido que eso es lo que él hace, con "diálogo sincero" hacia los interlocutores, entendiéndolo como "una fortaleza y no como una debilidad". "Me niego a contribuir al insulto, a mí que no me busque nadie", ha señalado Barbón en relación a este asunto.