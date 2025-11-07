Barbón afirma que Asturias es una comunicad pequeña en extensión pero "inabarcable en orgullo de pertenencia"

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha inaugurado este viernes en Villaviciosa el IV Congreso Mundial de Asturianía, un encuentro que reúne a representantes de la diáspora asturiana procedentes de diferentes puntos de España, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Uruguay, Bélgica y Suiza bajo el lema Asturias, lo que nos une.

"Somos una comunidad pequeña en extensión, pero inabarcable si lo que se mide es el orgullo de pertenencia", ha dicho Barbón a modo de resumen del espíritu del congreso y del vínculo emocional que une a los asturianos que viven dentro y fuera de la comunidad.

"Sentíos como corresponde: en vuestra propia casa. Asturias os recibe con los brazos abiertos", ha expresado el presidente, quien ha agradecido especialmente el esfuerzo de quienes han viajado desde lejos para participar en este foro.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que han pasado casi veinte años desde el último congreso, lo que convierte esta cita en un momento especialmente significativo para reforzar los lazos con la comunidad asturiana en el exterior.

"La asturianía es, más que una emoción y una identidad común, un título que compartimos", ha valorado. También ha anunciado que el próximo año se celebrará un nuevo Congreso de Asturiania y que el número de representantes por cada centro asturiano pasará de dos a tres personas, como muestra del compromiso por ampliar la participación y fortalecer el vínculo con la diáspora.

Durante su discurso, ha puesto el foco en las políticas de emigración y retorno como uno de los ejes centrales de la acción de gobierno, tras recordar que más de 180.000 personas nacidas en Asturias viven fuera, sin contar a los descendientes que, aunque nacidos en otros lugares, se sienten asturianos. En este contexto, ha rememorado el récord histórico de retorno y los balances migratorios positivos en la mayoría de los concejos.

Igualmente, ha aludido al Plan RetornAs, una estrategia integral para facilitar el regreso de emigrantes y descendientes, que el presidente considera "una prioridad no solo desde una perspectiva demográfica, sino también como medio de reparación emocional".

El presidente ha incidido en el valor de la asturianía como red global, tejida por miles de personas que, desde distintos países, mantienen viva la cultura, las tradiciones y el sentimiento de pertenencia. "Queremos escuchar vuestras voces, con todos sus acentos, con todas sus inquietudes. Queremos saber qué necesitáis, qué os gustaría, a qué aspiráis", ha dicho a los asistentes, al tiempo que ha expresado la voluntad del Gobierno de aprender y acompañar a la comunidad asturiana en el exterior.

Barbón ha tenido palabras de reconocimiento para el presidente Antonio Trevín, recientemente fallecido, como ejemplo del compromiso institucional con la memoria emigrante del pueblo asturiano. El acto ha incluido un homenaje en su honor y la proyección de un vídeo conmemorativo. Por último, el jefe del Ejecutivo ha celebrado la concesión del Premio Cervantes al escritor mexicano Gonzalo Celorio, nieto de un emigrante asturiano, como símbolo del legado cultural que la emigración ha dejado por todo el mundo.

Al acto de apertura han asistido también con la presencia de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.