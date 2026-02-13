Barbón asegura que la acción de su gobierno en 2026 consolidará a Asturias como "referente de progreso"

Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presentado este viernes los 25 compromisos con los que el gobierno asume nuevos desafíos para este año que implican a todas las consejerías. "La acción del gobierno en 2025 consolidará Asturias como referente de progreso para responder a las necesidades de la inmensa mayoría social y cerrar el paso a la involución", ha destacado en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo.

Antes de enumerar los objetivos para este ejercicio, Barbón ha repasado la situación de la comunidad tras finalizar 2025, un año en el que, ha afirmado, se logró la recuperación demográfica, se consolidó el auge de la actividad empresarial y turística y se abrieron nuevas expectativas industriales.

Entre otros datos, el presidente ha destacado el cierre de 2025 con 22.938 parados menos y 30.534 afiliados más que en el mismo mes de 2019; la creación de 1.565 nuevas sociedades, 173 más que en 2024; el aumento de la población, no solo por la inmigración, sino también por un repunte de los nacimientos; el éxito de la alta velocidad ferroviaria y el incremento de la oferta de destinos del aeropuerto; y los 480 empleos de los 16 centros de I+D+i de grandes empresas.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que no se conforma con estas cifras y que afronta este año "con plena voluntad y decisión política" para asumir retos como la reforma del modelo de financiación autonómica.

"Solo aceptaremos una propuesta que beneficie al Principado", ha garantizado. También ha insistido en el rechazo a la "prórroga ilegal" del peaje del Huerna, ha defendido la aplicación de medidas de apoyo a la siderurgia y ha reclamado la mejora de la red de cercanías ferroviarias.

Durante su intervención, Barbón ha dicho que "estabilidad política y crecimiento social" son rasgos que definen Asturias. "Nosotros apostamos por una Asturias con empleo e industria, capaz de superar el desafío demográfico, y, a la vez, fuerte en sus servicios públicos, fuerte también en la defensa de los derechos y libertades. Frente a la involución y el miedo, nosotros hablamos de igualdad, justicia, solidaridad y esperanza", ha subrayado.

Según ha indicado, "Asturias está abriendo el camino" con un amplio número de iniciativas como la red autonómica, pública y gratuita para alumnado de 0 a 3 años; la gratuidad de la matrícula universitaria, la apertura de un centro de crisis para atender a mujeres víctimas de agresiones sexuales y la creación de un modelo tributario propio: la vía fiscal asturiana. Entre estas medidas pioneras ha citado, además, el Pacto por el Medio Rural y la puesta en marcha de la tarjeta ConeCta.

"Este es el modelo que afianzaremos en 2026: la Asturias que resurge, que mejora económicamente y se refuerza socialmente, la Asturias que crece con progreso social", ha afirmado.

Los 25 compromisos que ha presentado para 2026 son más empleo y menos paro; Asturias, territorio de ciencia e innovación; Con el derecho a la vivienda; Justicia fiscal para justicia social: la ampliación de la vía fiscal asturiana; Una sanidad de vanguardia; Refuerzo de la detección precoz del cáncer; Apoyo a la salud mental; Compromiso con la educación pública; Nuevas infraestructuras educativas; Mejor atención a la diversidad en las aulas; Atención temprana para los más pequeños; Asturias hiperconectada; y afianzar el 'respeturismo' con la ley que permitirá aplicar a los ayuntamientos una tasa turística voluntaria.

Completan la lista de compromisos Más agilidad con IA; Una justicia cercana, moderna y protectora; Impulso a la igualdad y protección; Asturias cuida; Diversidad y participación; Protección del paraíso natural frente a los incendios; Cumplimiento del Pacto por el Medio Rural; Máxima seguridad en la red de carreteras; Agua contra el cambio climático; Saborea el paraíso; Asturias, territorio de cine; y nuevo impulso al deporte.