Barbón asegura la "garantía laboral" del actual personal de las escuelas de 0 a 3 en la red pública autonómica

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este viernes que se está trabajando "en la garantía laboral" del personal de las actuales escuelas infantiles de 0 a 3 años en la futura red pública autonómica.

"No se nos pasa por la cabeza ningún otro modelo, pero eso hay que concretarlo en el texto de la ley", ha dicho Barbón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la misma jornada en la que se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el anuncio de la Consejería de Educación con el que sale a información pública la propuesta para iniciar el procedimiento.

Adrián Barbón ha resaltado que se abre así el periodo de "recogida de ideas" para dicha ley, después de que este jueves responsables de la Consejería se reunieran con representantes sindicales que han señalado como "prioridad" del proceso la integración del personal actual en la futura red.

El presidente incide en que se va a crear la red autonómica con las primeras 31 escuelines, "pero luego se van a añadir todas aquellas de los municipios que se quieran adscribir dentro del proyecto". "Evidentemente lo que se está trabajando es en la garantía laboral a los trabajadores. No se nos pasa por la cabeza ningún otro modelo", ha remarcado.

De hecho, la gratuidad a partir de septiembre de la red pública de 0 a 3 años y la puesta en funcionamiento también en 2024 de las primeras 31 escuelas infantiles autonómicas es uno de los 25 objetivos del Gobierno asturiano para este nuevo año, según ha detallado Adrián Barbón.

El presidente, que también ha anunciado el nombramiento como nuevo portavoz del Ejecutivo del consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha explicado los retos del su gobierno para 2024 y ha incidido en que las medidas se podrán llevar a cabo gracias a la aprobación de los presupuestos autonómicos, pese al rechazo de PP y Vox.

En concreto, los objetivos para 2024 pasan por el impulso al reto demográfico; el desarrollo de la red pública autonómica de escuelas infantiles de 0 a 3 años; la reducción de las listas de espera sanitarias; la renovación de infraestructuras sanitarias; la entrada en funcionamiento de nuevos equipamientos educativos; la concesión de becas salario para alumnado universitario con escasos recursos; o la ampliación del parque público de viviendas con once promociones en once concejos, parte de ellas destinadas a jóvenes en régimen de alquiler.

La elaboración de la estrategia autonómica y dotación de recursos contra la soledad no deseada; el desarrollo de políticas de igualdad y contra las violencias machistas; la puesta en marcha del proyecto para convertir el antiguo Materno Infantil de Oviedo en un centro de atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA); la modificación de la Ley de Régimen Jurídico o la creación del Servicio de Planificación de la Contratación para avanzar en la digitalización y favorecer la agilidad administrativa; o la apertura de la Oficina de Atracción de Inversiones de Madrid y la Oficina de Atención a la Empresa en Oviedo, son otros objetivos para 2024.

El presidente, además, se ha referido como objetivos para este año al desarrollo de las zonas logísticas y la comercialización de la Zalia; así como al cuidado medioambiental; la economía verde y la transición justa; la apuesta por la ciencia y la innovación; el impulso y la desestacionalización del turismo; la dinamización del medio rural; la atención a los daños de la fauna salvaje; las ayudas al deporte; la renovación de los equipamientos judiciales; el refuerzo contra los incendios forestales; la protección del patrimonio cultural; o la aprobación inicial del plan especial de reforma interior de la antigua ciudad de vacaciones de Perlora.

Barbón, asimismo, ha incidido en que se han cumplido 20 de los 25 objetivos previstos para 2023 y otros cuatro están en proceso de alcanzarse mientras que sólo queda pendiente el relativo al traslado y ampliación del Centro de Víctimas de Agresiones Sexuales porque el chalé de Figaredo de Mieres no cumplía criterios técnicos, aunque asegura que ya se ha buscado "un plan b", tras la aprobación el 29 de diciembre de una dotación de 1,5 millones de euros para la compra de un edificio para reubicar el centro.

ARCELOR Y LA ITV

Por otra parte, Barbón se ha referido a la posibilidad planteada por ArcelorMittal de parar el horno alto 'A' en la factoría gijonesa de Veriña, en función de la evolución de la demanda del mercado.

El presidente, se ha mostrado "prudente" y asegura que el Principado está en "comunicación constante" con la compañía y espera que la evolución del mercado no llegue a requerir la paralización del horno.

Respecto al conflicto laboral en la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (Itvasa), el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido el "diálogo" y las medidas que se han ido activando para mejorar el servicio, descartando un "cambio de modelo".

"Creemos que es importante no perjudicar a los ciudadanos. Hay medidas concretas que el gobierno de Asturias ha activado en relación a la ITV de mejora de las condiciones de los trabajadores, de incorporación de más personal y no está encima de la mesa ningún cambio de modelo. No es algo que nos estemos planteando", ha dicho.