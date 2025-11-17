Barbón calcula que el presupuesto esté listo para aprobarlo en consejo extraordinario a finales de la próxima semana

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón ha manifestado que el gobierno calcula "intentar tener listo el proyecto de presupuesto para finales de la semana que viene para aprobarlo en un consejo de gobierno extraordinario".

"Es las fechas que manejamos, pero lo importante es que haya acuerdo, intentemos avanzar en ese acuerdo y vamos a ver qué pasa hoy en el Consejo Política Fiscal y Financiera donde se definen pues elementos claves. Hay que entender que para nosotros es muy difícil presentar un presupuesto sin datos que nos tiene que dar evidentemente al gobierno de España", dijo Barbón en Llanera, municipio en el que se ha celebrado el Consejo de Gobierno.

Así ha indicado que calcula que con los datos que hoy de el Gobierno de España se va a permitir un nuevo análisis del borrador de presupuestos y el diálogo que tiene que fructificar, "evidentemente con quien quiere dialogar".

En este sentido ha vuelto a incidir Barbón en que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno beneficia al 99% de los asturianos por lo que están "muy sorprendidos de ver cómo la derecha va a votar en contra". "Es decir, por un 1% quieren perjudicar a la mayoría social asturiana por suerte va a haber una mayoría progresista en la Cámara que va a beneficiar a ese 99% frente a ese 1% de privilegiados", dijo Barbón.

Por ello ha lamentado que el PP se haya levantado de la mesa de negociación tras poner encima "un chantaje" por beneficiar a un 1% de los asturianos. "Dijeron no se le beneficia, yo me levanto y me voy. Bueno, pues se levantaron y se fueron. Yo lo lamento", dijo Barbón.

También ha lamentado que Foro no aproveche a su diputado para "ponerlo al servicio de Asturias y haya optado en cambio por renunciar a ser una fuerza útil".