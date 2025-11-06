Barbón confía en que próximas semanas haya noticias del Ministerio sobre el acceso a El Musel

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en rueda de prensa, en el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido como "la mejor" la alternativa planteada por el Gobierno asturiano al vial de Jove soterrado, que pasa por la reapertura y la modificación de la entrada por Aboño al puerto gijonés de El Musel.

"Sin duda va a beneficiar y humanizar lo que es la avenida Príncipe de Asturias", se ha mostrado convencido Barbón, un día después de los vecinos de la zona Oeste se hayan movilizado, junto a miembros de la Corporación gijonesa y diversos colectivos, para reclamar una solución al paso del tráfico pesado por la avenida de Príncipe de Asturias y a la contaminación que eso genera.

Así lo ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de celebración del 75 aniversario de la fabada asturiana Litoral, en su planta de Gijón.

En cualquier caso, ha mostrado su confianza en que se den avances en las próximas semanas y que se puedan tener noticias del Ministerio de Transportes, al respecto.

PLAN LLAVE

En cuanto a la acusación del Ayuntamiento gijonés al Principado de haber boicoteado el Plan Llave, ha dicho no compartir esta afirmación.

Al tiempo, ha incidido en que la actualización del precio del módulo que reclama el Ayuntamiento de Gijón está "en negociaciones", según él.

Ha remarcado, asimismo, el compromiso del Principado es "tan total que hemos desbloqueado la situación de Peritos". En este sentido, ha ratificado el compromiso del Gobierno asturiano en política de vivienda, que puede verse en las medidas que impulsa o los proyectos que le corresponde impulsar desde el Principado de Asturias.

Ha reiterado, también, la voluntad del Ejecutivo asturiano de tender la mano al Ayuntamiento de Gijón, para trabajar de la mano en afrontar un problema como el de la vivienda.

PRESIÓN FISCAL

Preguntado por las quejas sobre que en Asturias se pagan muchos impuestos, ha recalcado que gente importante en el ámbito de la política o de la economía con la que se reunió este pasado miércoles, le comentaron que Asturias se está convirtiendo "en un atractivo para vivir", entre otras razones, por el reforzamiento de los servicios públicos, según él.

"Somos la comunidad que más invierte por habitante y todos los años seguimos mejorando, porque sabemos que hay que seguir reduciendo las listas de espera y modificar y mejorar la asistencia sanitaria", ha llamado la atención. A esto ha sumado que hay un acuerdo con el sector educativo que se va a cumplir y va a ir en los presupuestos de Asturias para este año.

En paralelo, ha apuntado que están trabajando, por ejemplo, en la prevención de incendios. "Lo cierto es que la gente lo que ve es que en Asturias hay una apuesta por los servicios públicos de calidad", ha reivindicado.

Por este motivo, ha señalado que cuando la derecha habla que el Principado pierda ingresos de 200 o 300 millones de euros, eso significa, por ejemplo, cerrar todos los hospitales comarcales de Asturias que no fueran de referencia universitaria, es decir, Gijón, Oviedo y Avilés.

Barbón ha incidido en que son dos modelos a elegir, uno el que plantea el Principado, con una reforma del IRPF que beneficia al 80 por ciento de los hombres y mujeres que declaran en Asturias IRPF, es decir, todos los que ganen menos de 55.000 euros. Ha recalcado, asimismo, que especialmente quienes más beneficiados se van a ver son los que ganan menos de 35.000 euros.

Unido a ello, se ha preguntado cómo el Partido Popular puede decir que va a votar no a esa reforma que beneficia a la clase media, a la clase trabajadora asturiana. Ha recalcado, además, que por aquellos que ganan más de 175.000 euros en Asturias, que representan el 0,1 por ciento, el PP quiere "boicotear" lo que puede beneficiar a un millón.

"La gente tiene que decidir", ha señalado Barbón sobre los dos modelos, a lo que ha remarcado que se está viendo en otras comunidades lo que ha significado recortar esos impuestos. Como ejemplo, ha citado el fallo de los cribados de cáncer en Andalucía, o los recortes en el sistema de emergencia.

Ha insistido, además, en que los sectores económicos con los que habló le dijeron que Asturias se está poniendo en el mapa y se está convirtiendo en una comunidad que atrae población, con un modelo de Estado Social. Ha citado la educación, que va a la gratuidad desde el 0 a 3 a la apuesta reciente de que la universidad pública sea también gratuita.

El presidente regional ha remarcado que están construyendo un modelo social que exige recursos. Por ello, ha reiterado que hay que decidir si se quiere un modelo en el que paguen menos impuestos los ricos, para que a cambio de ello tengamos peor sanidad, peor educación, peor asistencia de seguridad, peor atención a nuestros mayores o queremos un modelo en el que los ricos paguen un poco más pero que garanticen mejorar todos los servicios públicos. "Ese es el debate", ha afirmado.