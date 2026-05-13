Barbón defiende la "vía fiscal asturiana" frente a López (Vox) que critica el gasto en inmigración

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondiendo en el Pleno de la Junta General. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles la "vía fiscal asturiana" durante el Pleno de la Junta General, asegurando que su modelo garantiza que "los ricos paguen más" para sostener un Estado del Bienestar que es el "patrimonio de los que no tienen otro patrimonio".

Así ha respondido Barbón a la pregunta formulada por la portavoz de Vox, Carolina López, quien ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico que convierta la "pobreza" y la "ausencia de patrimonio" en un "éxito" del socialismo. López ha criticado que Asturias mantenga "uno de los impuestos de sucesiones más altos de España", lo que, a su juicio, provoca que "uno de cada cuatro asturianos" renuncie a su herencia al no poder asumir el coste fiscal.

"¿Se enorgullece de que los asturianos no sean ricos?", ha preguntado la portavoz de Vox, tras recordar unas palabras del presidente en las que señalaba que la herencia media en la comunidad ronda los 50.000 euros. Para López, el modelo socialista castiga el ahorro y el esfuerzo de las familias trabajadoras que han pasado décadas levantando un pequeño patrimonio para sus hijos.

Durante su intervención, López ha vinculado la presión fiscal con el destino del dinero público, denunciando que mientras muchas familias no llegan a fin de mes, el Gobierno destina recursos a financiar el "coste creciente de la inmigración ilegal". La portavoz ha acusado al Ejecutivo de fomentar un "efecto llamada" y su política de "fronteras abiertas"; y ha exigido priorizar "a los asturianos, a los de casa". "Un gobierno decente tiene la obligación de defender y proteger antes a su pueblo que a los que han entrado de forma ilegal a aprovecharse de un sistema que pagan todos los españoles", ha aseverado la parlamentaria de Vox.

En su turno de réplica, el presidente socialista ha acusado a Vox de sufrir "aporofobia" u "odio al pobre". Barbón ha sostenido que el Impuesto de Sucesiones en Asturias está diseñado para que las herencias de hasta 300.000 euros no paguen nada, subrayando que las renuncias a herencias se deben mayoritariamente a "deudas familiares" y no a la presión fiscal.

Barbón ha defendido la llegada de empresas a la región, citando que en 2015 "vinieron 125 empresas frente a 78 que se fueron", y ha rechazado las críticas sobre la inmigración vertidas por la portavoz de Vox. "Si mañana expulsáramos a toda la gente que ha venido de fuera, nuestro sistema económico colapsaría", ha aseverado el presidente, quien ha acusado al grupo parlamentario de preocuparse únicamente por los "millonarios" que superan el millón de euros de patrimonio, mientras el Gobierno representa a la "inmensa mayoría de clase media y trabajadora".