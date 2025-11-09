Barbón destaca la vivienda colaborativa como una solución a la soledad no deseada y el acceso a un hogar

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado el papel de la vivienda colaborativa para afrontar los principales retos sociales de la comunidad, como el envejecimiento de la población, la soledad no deseada o la dificultad de acceso a la vivienda.

En su intervención en el I Foro Internacional de Vivienda Colaborativa Cohousing, que se clausura este domingo en Oviedo, ha indicado que el cohousing "ofrece un modelo distinto" al garantizar el derecho a la vivienda con un planteamiento que "quiebra el individualismo hegemónico". "No se trata de buscar la salvación personal, sino la solución colectiva", ha afirmado, remarcando que esto "no es una utopía".

Así, ha indicado que esta no es una "aspiración lejana", sino "una realidad" que tiene "décadas de historia a sus espaldas desde las primeras acciones puestas en marcha en los países nórdicos". En Asturias, ha agregado, el ejemplo está en la cooperativa Axuntase.

Barbón ha explicado que el Principado ya está trabajando en dar a conocer esta iniciativa, y ha recordado que ya se ha lanzado una línea de subvenciones específica para el fomento de viviendas intergeneracionales y colaborativas, con una dotación de 1,3 millones de euros.