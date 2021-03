Barbón dice que el 8M es "imparable" y que el "señalamiento machista" no lo debilitará

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha publicado este lunes un vídeo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El dirigente asturiano ha dicho que el movimiento 8M es "imparable" y que el "señalamiento machista" no lo debilitará.

Dada la situación de pandemia por COVID-19, Barbón ha recurrido este año a las redes sociales y las nuevas tecnologías este año para compartir "desde la pantalla" reivindicaciones con las feministas.

"El año que viene espero sinceramente poder hacerlo presencialmente, detrás de vosotras, de vuestros lemas y vuestras pancartas y no de forma telemática como hacemos este año. A vuestra voz, las calles de Asturias volverán a llenarse de feminismo, a rebosar con el anhelo de la igualdad. Me ilusiona pensarlo, lo tengo que reconocer, porque eso significará que la pandemia ha sido vencida y que el 8M demostrará una vez más que es imparable, que el señalamiento machista no habrá logrado debilitarlo", ha dicho.

Barbón ha comentado que hace un año, algunos sectores políticos aprovecharon las concentraciones masivas del 8 de marzo para "señalar" al movimiento de las mujeres. "Utilizaron vuestra fortaleza, la enorme capacidad de convocatoria social que tenéis, para culparos", ha lamentado. Esos sectores, según Barbón, encontraron un pretexto y "lo manipularon con la misma grosería argumental de siempre, con sus noticias falsas y sus delirios".

"No vamos a facilitarles ese camino. El feminismo tiene fuerza sobrada para desbordar las redes usando las nuevas tecnologías, para ocupar las ventanas y balcones e iluminar Asturias entera de morado con vuestros lemas y reivindicaciones", ha añadido.

El presidente de Asturias ha indicado que su gobierno está "comprometido de pleno con la igualdad" y que seguirá desplegando políticas a favor de las reivindicaciones feministas. "Tanto contra el machismo brutal y explícito como contra el que se agazapa en todos los rincones, incluso en la innovación tecnológica", ha señalado.

El Gobierno asturiano ha renunciado a cualquier acto presencial con motivo del 8M debido a la pandemia de COVID-19. "Es una decisión coherente con la actitud de un Ejecutivo que desde el primer momento ha elegido anteponer la salud pública, salvar vidas, a cualquier otra consideración", ha argumentado Barbón.

