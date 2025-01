Barbón dice que se alegra de que el PP recapacite respecto al decreto ómnibus, pero cree que deberían pedir disculpas

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón se ha referido este jueves al cambio de postura del PP con el decreto ómnibus y su anuncio de votar a favor y ha asegurado que "le alegra que los 'populares' hayan recapacitado", pero incide en que "deberían pedir disculpas" a los asturianos por haber puesto en peligro durante siete días algunas medidas sociales tan importantes como la subida de las pensiones.

"Me alegra. Yo no soy de los que niega o que combate eso de que rectificar este sabios. Creo que es bueno. La lástima es que hayan pasado siete días y hayan puesto en peligro la subida de las pensiones o no se hayan podido seguir contratando la gratuidad del transporte de cercanías de ferrocarril, por poner un ejemplo", dijo Barbón.

Es por ello que ha indicado que los 'populares' asturianos deberían pedir "disculpas" a la ciudadanía por las disculpas que pusieron para votar que no al decreto y que pasaban "prácticamente porque se iba a regalar un palacete al PNV o que si se iban a hacer medidas antiocupación", destacando que ambas cuestiones van de nuevo en el decreto que han anunciado que va a votar a favor.

"Será curioso escuchar las disculpas de algunos grupos políticos que en Asturias se alienaron atacando ese decreto a ver cómo ahora justifican votar todo esto", dijo Barbón.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha indicado que el gobierno central ya ha anunciado que va a haber otros decretos que espera que también el PP vote a favor porque con los mismos "Asturias se juega cosas importantes como por ejemplo las aportaciones a cuenta que son fundamentales para la sostenibilidad de los servicios públicos de calidad o también las que tienen que ver con la industria electrointensiva".

ARANCEL AMBIENTAL

En rueda de prensa ofrecida en la sede de Presidencia del Principado, Adrián Barbón también se ha referido a la noticia recibida este miércoles por boca del eurodiputado socialista, Jonas Fernández, sobre la denegación de "una pretensión insólita del PP que pedía aplazar la aplicación de la arancel ambiental que había pedido Asturias, entre otras comunidades, para proteger la siderurgia europea".

"Resulta que el Partido Popular había pedido aplazar su aplicación dos años, cuando la siderurgia lo que nos pide es que se aplique cuanto antes. Por suerte, y ahí es la buena noticia, ayer la Comisión Europea decidió que no va a hacer caso a esa petición del PP europeo y por tanto se va a aplicar la arancel ambiental", dijo Barbón.