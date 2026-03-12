Barbón dice que los ayuntamientos son "un aliado imprescindible" para construir "la mejor Asturias"

Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado ha defendido hoy que "·los ayuntamientos han sido y son un aliado imprescindible para construir la mejor Asturias". Durante su intervención en el III Encuentro con Alcaldes y Alcaldesas de Asturias, organizado por el Grupo Prensa Ibérica y el diario La Nueva España, Adrián Barbón ha garantizado la colaboración del Ejecutivo autonómico con las corporaciones locales hasta el final del mandato.

Ha comentado que el Gobierno del Principado mantendrá esa mano tendida con todos los ayuntamientos, sin distinción alguna, hasta el último minuto de la legislatura. "este es un tiempo precioso para continuar trabajando juntos con el objetivo común de superar las dificultades, mejorar la vida de la ciudadanía y fortalecer nuestros concejos", ha apuntado.

También ha reivindicado el municipalismo como palanca del proyecto común del Principado: "Presido un gobierno autonómico con vocación municipalista y hemos demostrado que Asturias no se construye contra ninguna de sus partes, sino aunándolas todas".

A su juicio, una de las áreas en las que la cooperación entre administraciones resulta más necesaria es la lucha contra los incendios forestales.

"Os lo pido públicamente: involucrémonos, asumamos que la lucha contra los incendios es una tarea común de todas las administraciones. No dejemos hueco a la indiferencia, unámonos para defender nuestro paraíso natural", ha reclamado.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha enumerado otras medidas de respaldo a las entidades locales, como los 12,1 millones que se dedicarán en este ejercicio al Fondo de Cooperación Municipal para municipios de menos de 40.000 habitantes o los 13,5 para inversiones en saneamiento y abastecimiento de agua, "fundamentales para preparar a los concejos frente a los efectos del cambio climático".