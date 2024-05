Barbón espera que Saint Gobain se atienda a negociar pero recuerda que la capacidad del Principado es limitada

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha mostrado este martes su esperanza de que la multinacional Saint Gobain "se atenga a negociar y que evidentemente se puedan salvar los empleos", tras el anuncio de la empresa de cerrar la línea de Sekurit. No obstante ha indicado que sobre esta cuestión "hay que ser sincero y no mentir a la ciudadanía".

"No puedo decirles que el brazo de un Gobierno, sea el de Asturias o el de Cataluña, es capaz de doblarle el brazo a una multinacional. Eso es mentirle a la gente", ha indicado Barbón, que ha manifestado que es una cuestión de que "Europa rompa con el corsé y empiece a intervenir en la economía y salvar estas empresas".

Adrián Barbón respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha preguntado al presidente si tiene algún plan el Gobierno para que Asturias no continúe perdiendo su tejido industrial.

Barbón ha reconocido a la diputada del Grupo Mixto que haya sido la única que ha traído un debate de Asturias a esta Cámara en el turno de preguntas del Pleno y ha mostrado su solidaridad total con los trabajadores de Saint Gobain, con sus representantes sindicales, la solidaridad y el trabajo compartido que están manteniendo con los dos ayuntamientos, especialmente con la alcaldesa Avilés.

Ha indicado además que decisiones como la de Saint Gobain son habituales por parte de "multinacionales que no obedecen a dinámicas propias de nuestra comunidad autónoma, que obedecen a otro tipo de dinámicas, y que desde luego rechazo, como ha rechazado de forma pública y notoria tantas veces".

"Esa voracidad empresarial yo no la comparto", ha dicho barbón que ha insistido en que desde su Gobierno están apoyando, negociando y acompañando con todos los que son los medios a su alcance. Pero lo que no tienen es capacidad de intervenir en el mercado".

"Parece que se deduce de sus palabras que nosotros podríamos rescatar Arcelor, podríamos rescatar Duro Felguera o podríamos rescatar Sekurit. Y eso es falso, porque los presupuestos del Principado no serían capaces, por el valor que tienen esas empresas. Es imposible lo que usted está diciendo", le ha indicado Barbón a Tomé.

Por su parte, Covadonda Tomé, que ha portado un chaleco que le han facilitado los trabajadores de Saint Gobain presentes en la Cámara, ha recordado que en 2022, se redujo personal en la planta de la multinacional de Avilés y se llegó a un acuerdo con los sindicatos de reducir personal para poder mantener la actividad, dada la reducción de la carga de trabajo.

"A cambio, se invertirían 12 millones de euros para renovar los equipos productivos y asegurar así la permanencia de la línea Sekurit en Asturias. La inversión no se hizo y yo no sé si el Gobierno hizo algo para mediar en aquel momento con la empresa y asegurar su permanencia en Avilés. Un año después, el Principado invirtió medio millón de euros en un proyecto para el reciclaje de vidrio. No sé si también fue a fondo perdido", lamentó Tomé.

En este sentido ha criticado que a principios de este mes, Sanint Gobein anunciase el cierre de la línea de Sekurit destruyendo más de 300 puestos de trabajo si se suman las de empresas auxiliares" y ha incidido en que además este cierre se anuncia en un momento en el que la multinacional se expande en Marruecos y en Rumanía, "donde las condiciones laborales son inhumanas, donde no hay aranceles, donde hay una serie de cuestiones que permiten que todo le resulte mucho más barato a esta empresa".

"Todo apunta a un nuevo cierre especulativo", ha indicado la diputada del Grupo Mixto que ha añadido que no puede ser que las empresas multinacionales desestabilicen la economía de una comunidad autónoma sin que ésta tenga competencia ni capacidad alguna para defender los intereses colectivos de la ciudadanía.