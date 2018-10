Barbón (FSA-PSOE) apela al diálogo presupuestario en la izquierda en el último año de legislatura

Publicado 23/10/2018 13:09:07 CET

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha apelado este martes al diálogo presupuestario entre las fuerzas de la izquierda en el parlamento autonómico para lograr sacar adelante unos presupuestos en el último año de legislatura.

Al término del Debate de Orientación Política General correspondiente al año legislativo 2018-2019, Barbón ha coincidido con el presidente asturiano, Javier Fernández, en la necesidad de llegar a un acuerdo en estos términos. La legislatura, ha recordado, "no ha terminado", y en su opinión no se puede dejar "que termine sin decisión política".

Sobre el discurso del presidente, ha celebrado que no haya sido "de despedida", y ha subrayado que "el Gobierno de Asturias está demostrando que por su parte no hay inactividad política", aunque teniendo solo 14 de los 45 diputados autonómicos la cifra es "insuficiente" para lograr grandes acuerdos. Es por ello que Barbón ha valorado que el presidente haya tendido la mano al resto de grupos "para que no den esta legislatura por terminada" y para que "lo electoral no contamine todo e impida llegar a acuerdos fundamentales".

"Me queda la satisfacción de que no es una intervención de despedida, es todo lo contrario, una reivindicación de que quedan meses y queda trabajo por hacer", ha señalado.

"El presidente tiene toda la razón, la legislatura termina con las nuevas elecciones autonómicas y por tanto necesitamos que toda la clase política entienda que no se puede estar de brazos cruzados, dejando que pasen los meses", ha subrayado. Así, ha mencionado "grandes asuntos de consenso" en los que el Principado y la FSA coinciden, como la financiación autonómica o la planificación energética".

En cuanto a la negociación presupuestaria, ha lamentado que en estos años de legislatura el "único acuerdo reseñable" haya sido la ley de crédito extraordinario aprobada el periodo de sesiones anterior. "Es inaceptable" ha enfatizado.

Javier Fernández, ha dicho, ha puesto sobre la mesa la necesidad de acuerdo, sumándose a la reivindicación del acuerdo presupuestario nacional, un acuerdo que, a su juicio "repercute en positivo" sobre los asturianos, entre otros aspectos, con la subida del salario mínimo.