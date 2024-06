Barbón lamenta que Queipo no defendiera la renovación del CGPJ y sostiene que Feijóo "descolocó" al PP al pactar

"Usted y yo estamos perfectamente en sintonía", responde Queipo a Barbón, señalando el compromiso del PP en la lucha contra la discriminación de todo tipo y por la orientación sexual ante la proximidad del Día Internacional del Orgullo LGTBI



OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha lamentado este miércoles que el portavoz del PP en la Junta General y presidente autonómico del partido, Álvaro Queipo, no defendiera "la necesaria y urgente" renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sostiene que el líder del PP, Alberto Núñez, "les descolocó a todos" dentro del partido cuando dio el visto bueno al acuerdo.

De este modo ha respondido a Queipo, que en su turno de preguntas al presidente en sesión plenaria señaló que el pacto es un motivo de felicitación. "Es un buen pacto que contribuye a asegurar la independencia judicial. Eso es un motivo de alegría para todos", ha dicho el dirigente asturiano del PP.

Al respecto, Barbón ha incidido en que dicho acuerdo se ha producido sin que Queipo "haya participado en nada". "Me consta, no tenía ni idea, pues claro, tiene mala suerte. Mire, yo le puedo asegurar que estoy muy satisfecho, además, no solo de que se renueve, que yo lo pedí, como recordará, varias veces", ha apuntado, remarcando que hay dos asturianos que forman parte de los nuevos veinte vocales: el magistrado Alejandro Abascal y exvicepresidente del Gobierno del Principado, exconsejero y expresidente del Consejo Consultivo, Bernardo Fernández.

Álvaro Queipo ha preguntado a Adrián Barbón si "cree que los asturianos están satisfechos con la mala gestión de su Gobierno en este primer año de legislatura". Al respecto, el líder del PP asturiano reprocha al presidente asturiano que su gobierno "ha hecho poco, y lo poco que ha hecho, lo ha hecho mal".

Incide en que "solo en un año ha empeorado la tasa de paro juvenil", y Asturias registra "la peor tasa de actividad", a la vez que "más de 166.000 asturianos viven ya bajo el umbral de la pobreza" y "su mala gestión también lastra la sanidad" y la "competitividad fiscal".

Además, Queipo ha mostrado su preocupación ante el hecho de que "no exista una estrategia de gobierno" frente a la "oposición responsable" del Partido Popular. En ese sentido, lamenta que se hayan rechazado proposiciones de ley del PP mientras que ellos han compromido apoyos a proyectos de ley y han mostrado disposición a negociar otros. "Y ni siquiera hemos obtenido un agradecimiento por su parte", ha afeado.

Barbón ha recriminado el rechazo del PP a los presupuestos y otras iniciativas legislaturas, a la vez que ha destacado el desarrollo de actuaciones por parte del Ejecutivo como el plan estructural de lucha contra las listas de espera sanitarias. "Está impactando de lleno en la reducción de la demora y de las listas de espera en las cirugías", afirma, asegurando que el Principado también avanza en materia de vivienda o en el desarrollo de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

SINTONÍA FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN

Por otra parte, el presidente asturiano ha recordado que este viernes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI para defender en nombre de su Gobierno "la diversidad de las orientaciones sexuales en medio de un clima de involución".

"Creo que es necesario que esta Cámara tenga mucha constancia y tome constancia de ello", ha añadido el presidente, pidiendo conocer la opinión del dirigente del PP al respecto.

"Me sumo a la celebración de esta semana por el Día del Orgullo LGTBI, y además sabe que este grupo está comprometido con la lucha contra la discriminación de todo tipo y por la orientación sexual. Y ahí me consta que usted y yo estamos perfectamente en sintonía", le respondió Queipo, señalando el compromiso del PP.