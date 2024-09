Barbón propondrá para Medalla de Asturias 2025 a la presidenta honorífica de la Fampa, Dolores Sanmartín

GIJÓN, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este viernes que propondrá al Consejo de Gobierno otorgar a la presidenta honorífica de la Federación Asturiana de Mayores (Fampa), Dolores Sanmartín, la Medalla de Asturias en 2025.

Así lo adelantado con motivo de su participación en la comida homenaje a Sanmartín, en un restaurante de Gijón, en la que también ha estado presente, entre otros, el presidente de la Fampa, Cesáreao Marqués.

De Sanmartín ha destacado que es una mujer que ha dedicado muchos años de su vida a construir el proyecto de la Fampa y, más aún, a luchar por los derechos de las personas mayores.

Ha recordado, especialmente, su carácter reivindicativo con respecto a que "ser mayor, no significa no tener derechos". "Ser mayor no puede significar renunciar a tener tu vida", ha agregado Barbón.

Ha animado, en este contexto, a las personas mayores a agruparse y defender lo suyo. "Somos una tierra que reconoce la importancia y el valor de las personas mayores como pilares fundamentales de la sociedad", ha destacado.