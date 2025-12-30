Barbón (PSOE) asegura que ganaría las elecciones en Asturias y defiende que los ciudadanos le prefieren como presidente

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha asegurado este martes que los datos electorales en Asturias son "buenos" para su formación y ha indicado que los asturianos le prefieren a él como presidente.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance del año que ahora finaliza, Barbón se ha referido a los datos de intención de voto y encuestas que afectan a Asturias, asegurando que hoy por hoy el PSOE ganaría las elecciones en Asturias.

Según los datos que maneja la FSA-PSOE, se está produciendo un descenso en la estimación del voto del PP como consecuencia del crecimiento de Vox. "Si uno hace la pregunta de quién prefiere usted como presidente del Principado, ahí la diferencia no es importante, es arrolladora", ha asegurado.

Preguntado sobre si considera que las elecciones generales en España pueden perjudicar a los socialistas en Asturias, Adrián Barbón ha asegurado que con los datos que manejan en el Principado, "no hay perjuicio ninguno".

Así, Barbón ha defendido que los asturianos "prefieren" que siga como presidente por su "experiencia adquirida, con la gestión y la actitud y el talante respetuoso hacia el resto de personas". "Yo entiendo que algunos quieren vivir de la ilusión", ha dicho, en alusión al PP, recordando además que el de Álvaro Queipo "es el cuarto liderazgo" con el que le toca "convivir" en la derecha desde que es presidente.

Al PP le ha reprochado el dirigente autonómico su estrategia electoral y le ha invitado a una reflexión para evitar el crecimiento de populismos de extrema derecha. "Yo desde luego me la hago cada día y me pregunto cómo tenemos que trabajar nosotros", ha abundado.