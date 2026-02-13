Barbón (PSOE) considera que Queipo (PP) "no tira" como candidato de la derecha

Adrián Barbón - CUENTA DE FACEBOOK DE PRESIDENCIA

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este viernes que el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, "no tira" como candidato de la derecha y que detrás de la "debilidad" de su liderazgo se encuentra la intención de un grupo de empresarios de formar un nuevo partido.

Barbón se ha vuelto a referir a esa operación, a la que ya se refirió este miércoles tras la reunión de la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en la sede de Presidencia. Los informadores se han interesado, además de esa información por las críticas del alcalde de Siero, el socialista Ángel García, acerca de la demora en la tramitación de proyectos para el municipio. Fue la semana pasada cuando el edil llegó a mencionar la posibilidad de un nuevo partido.

En su respuesta Barbón ha querido desligar a Ángel García de la intención de esos empresarios, cuyos nombres o sectores no ha querido dar, pero cuya intención "todo el mundo conoce" desde hace años.

Así, Barbón ha dicho el debate en relación al primer edil de Siero "está zanjado" y se ha remitido a la comunicación que ya ha hecho la Agrupación Socialista de Siero. Además, el presidente asturiano ha dicho que nunca hubo tanta inversión del Principado en Siero como en su etapa de presidente autonómico. "Hay multitud de políticas que demuestran el compromiso con Siero", ha afirmado.

"Yo lo que he dicho es lo que todo el mundo sabe que sucede en esta comunidad autónoma desde hace meses, incluso le diría más, años; que ante la debilidad del liderazgo de la derecha, pues es verdad que hay un grupo de empresarios que llevan tiempo reflexionando sobre si no será bueno la creación de un nuevo partido, no de ámbito de Siero, sino de ámbito regional", ha comentado.

Considera Barbón que el liderazgo de Queipo no es fuerte y que cuenta con datos que demuestran que el crecimiento de Vox "se está comiendo al PP en Asturias".

Además, el socialista ha querido salir al paso de las declaraciones que hizo Queipo este jueves, cuando dijo que lo que menos necesitaba Asturias era que el PSOE impulsase un Jesús Gil en el Principado. Barbón lo ha interpretado como una referencia al Alcalde de Siero y lo ha calificado de falta de respeto.

"No se puede decir referencias indirectas comparando con Jesús Gil a determinados políticos; sinceramente, a mí eso me parece una sobrada", ha comentado Barbón.

Por último, a preguntas de los periodistas, Barbón ha negado categóricamente que exista cualquier tipo de crisis en el PSOE asturiano.

"Este es un partido serio, no somos una secta, somos una organización política donde hay debates; y nuestros debates se dilucidan en algo que se llaman congresos", ha explicado.