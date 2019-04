Barbón (PSOE) señala el despoblamiento como "el gran reto" del medio rural y del conjunto de Asturias

Publicado 07/04/2019 13:41:36 CET

El candidato socialista a la Presidencia del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha señalado este domingo en Tineo que el despoblamiento es "el gran reto" para el medio rural y el conjunto de Asturias.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de intervenir en la jornada 'Medio rural vivo y con futuro', a la que ha acudido también la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado, María Jesús Álvarez, que ha apostado por promover un sector primario competitivo y favorecer la diversificación económica, con un claro "compromiso público" y una "inversión importante" para "superar la brecha digital" y "atajar" la despoblación en el campo.

Barbón ha incidido en que "las personas que viven en el medio rural siempre serán prioritarias", reiterando que el despoblamiento es "un reto fundamental para Asturias y su futuro".

En ese sentido, ha destacado la estrategia nacional contra el reto demográfico del gobierno de Pedro Sánchez que, según Barbón, "es el primero que tiene clara la necesidad de esa estrategia", al tiempo que ha recriminado a los partidos de derechas que estén centrados "exclusivamente en el mundo urbano".

Respecto a la influencia en el empleo de municipios rurales que pueda tener el cierre de las térmicas, Adrián Barbón ha reiterado su reclamación de una "transición justa" que pase por la inversión de esas empresas en el territorio para favorecer la creación de empleo.

"No pueden irse de rositas", ha apuntillado, remarcando que el cierre fue aprobado por una directiva comunitaria desde 2010 para aquellas empresas que no hicieran inversiones de adaptación ambiental. "La responsabilidad está en mano de las empresas no del Gobierno", ha dicho.