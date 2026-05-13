Barbón rechaza "imputar responsabilidades cuasi penales" por Cerredo y Tomé le acusa de proteger "túnicas blancas"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, este miércoles en el Pleno de la Junta General. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha rechazado este miércoles que el dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo impute "responsabilidades cuasi penales" a personas físicas. Según el presidente, el texto no ofrece "pruebas materiales" que vinculen directamente a cargos políticos con las muertes de los trabajadores.

En respuesta a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, Barbón ha defendido que, aunque valora el dictamen como una "aportación a la verdad", no puede aceptar una redacción que, a su juicio, sugiere una "colaboración con un homicidio imprudente". "No voy a atribuir responsabilidades por salvarme políticamente o por curarme en salud; hay una cosa que se llama conciencia", ha aseverado el jefe del Ejecutivo.

Barbón ha señalado que el documento adolece de "graves errores", como el hecho de atribuir responsabilidades a Nieves Roqueñí en una consejería en la que "nunca estuvo", recordado que formaba parte del organigrama de la de Medio Ambiente, liderada entonces por Juan Cofiño. Asimismo, ha recordado que la Junta General ya fue condenada en el pasado por el Tribunal Constitucional por vulnerar la "presunción de inocencia" en casos similares.

Por su parte, Tomé ha reprochado al presidente su falta de "firmeza" y ha criticado la "nefasta gestión" por parte del PSOE, acusando al Ejecutivo de proteger a altos cargos. Tomé ha acusado al Gobierno de permitir que una "empresa pirata e insolvente" operara bajo su supuesta supervisión incluso después de un primer accidente mortal en 2022. "En Asturias hay túnicas blancas protegidas del 'caiga quien caiga'", ha denunciado la parlamentaria, quien ha exigido que se asuman responsabilidades políticas y éticas ante las familias de las víctimas.

Tomé ha rechazado además los argumentos de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien calificó el dictamen de "dislate jurídico". Ha recordado que el texto cuenta con el aval de "profesionales con formación y experiencia jurídica" y ha afeado al PSOE su "desgana" al negarse a realizar aportaciones o señalar errores concretos durante la elaboración del documento.

La parlamentaria del Grupo Mixto ha subrayado que el dictamen cuenta con el respaldo del "mundo real", citando explícitamente a los sindicatos SOMA-FITAG-UGT y CCOO, así como a asociaciones de juristas y, "lo más importante", a las propias familias y heridos.

Respecto a las ayudas económicas para los afectados, Tomé ha afeado al Ejecutivo el "giro de 180 grados" dado tras la presión política y el retraso en la ejecución de las mismas. Barbón ha replicado que su intención es construir estas ayudas de la mano de los "agentes sociales" para que lleguen a todas las personas que sufran accidentes laborales, ya sean mineros, marineros o ganaderos.