Barbón reclama un "chute de autoestima" para Castilla y León y pone a Asturias como ejemplo de recuperación económica

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, este sábado en León en la mesa de diálogo ‘La importancia de Europa para Castilla y León. - PSOE

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este sábado que Castilla y León "necesita un nuevo chute de autoestima" para afrontar los periodos de reconversión económica que ha sufrido, al igual que Asturias.

"Yo creo que Castilla y León necesita eso, necesita un nuevo chute de autoestima", ha insistido el presidente del Principado, quien ha puesto como ejemplo el caso de Asturias, donde desde 2019 se ha trabajado en "recuperar la autoestima de los asturianos y asturianas" y "que volviéramos a creer en nosotros y en nuestro potencial".

En este marco, Barbón ha puesto como ejemplo sectores estratégicos asturianos, como la industria de defensa, naval y agroalimentaria, y ha destacado que "de cada cinco barcos que hoy se construyen en España, tres llevan el sello asturiano".

Durante su particpación en la mesa de diálogo 'La importancia de Europa para Castilla y León', Barbón ha comentado también que Asturias ha sido capaz de revertir la tendencia de pérdida de población y ahora "no solo no pierde población, sino que la está ganando", gracias a medidas como deducciones fiscales por hijo a cargo para las familias de clase media y trabajadora.

Además, ha señalado que Asturias es la región europea que más fondos destina a los proyectos Leader --un 25%--, y la primera comunidad autónoma que llegó al 100% de ejecución de los fondos europeos del anterior marco financiero.

Por último, Barbón ha criticado los recortes que se han producido en la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de desarrollo regional en el actual marco financiero plurianual de la Unión Europea, aprobado por una "mayoría de derechas" en la Comisión Europea.