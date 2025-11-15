Barbón reivindica "el poder de la esperanza frente al miedo" en los XX Encuentros Creando Redes de Solidaridad

El alcalde de Piloña, Iván Allende; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la presidenta de la Asociación El Prial, Ana Gloria Fernández y Elena Pastor, representante de la Red de Participación Social “Pueblo Solidarios”, en Piloña. - PRINCIPADO

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reivindicó este sábado en Piloña "el poder de la esperanza frente al miedo" y el valor del trabajo en red para transformar la sociedad. Durante su intervención en la inauguración de los XX Encuentros Creando Redes de Solidaridad, organizados por la Red de Participación Social del Oriente de Asturias, agradeció la labor de todas las organizaciones de esta zona "para dar la batalla al individualismo".

"El miedo al que viene de fuera, al que habla de otra manera, al que ama distinto, al que tiene otras condiciones físicas, ese miedo sustenta el odio, y frente a ese miedo hay que reivindicar la esperanza", dijo Barbón, que ha añadido que "siempre defendió la potencia de la comunidad, el valor de lo comunitario".

El jefe del Ejecutivo también ha insistido en la necesidad de reconocer que el gasto social no es gasto, sino inversión en la calidad de vida de todas las personas, "para que puedan desarrollarse en plenitud". "Tenemos que aspirar a la inclusión plena", añadió.

A su juicio, las organizaciones y entidades de voluntariado del oriente de Asturias demuestran que es posible "construir un mundo más justo, más igualitario y más libre". "Pese a que la batalla sea dura, no os rindáis, porque creemos en vosotros y contáis con nosotros para lograr ese objetivo", dijo.