Queipo dice a Barbón que si le repugna la corrupción que pida elecciones

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha replicado este miércoles al presidente del PP, Álvaro Queipo, que "tiene pavor político al hecho de que él encabece la candidatura socialista del año 2027" y ha añadido que lo que no está claro es que lo haga Queipo porque "el 'run-run' que hay es que no da la talla". Lo ha hecho después de que el presidente del PP le indicase que "si de verdad le repugna la corrupción pida elecciones".

Así, Barbón ha vuelto a reiterar que será él quien encabecela candidatura del PSOE en el 2027. "Lo que ya no tengo tan claro, y cada vez empiezo a verlo más por sus palabras, es que usted vaya a encabezar la del Partido Popular, porque el 'run-run' que empieza ya a circular entre los ámbitos económicos de Asturias es el siguiente: no da, no pega, no llega, eso es lo que empieza a pasar. Pero ya no es solo entre los sectores económicos, es en su grupo parlamentario y en su partido, abiertamente las conversaciones son, ya no da la talla, esta es la realidad", replicó Barbón a Queipo.

Barbón, que se ha sometido a las preguntas de la oposición en este último pleno ordinario del actual periodo de sesiones. Tanto PP, como Vox y el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, han preguntado al presidente sobre las consecuencias que tienen en Asturias los últimos supuestos casos de corrupción del PSOE que se investigan.

El presidente asturiano ha indicado que "no va a entrar a debatir sobre a quién afecta la corrupción porque, por lo que sabe y se conoce hasta ahora, afecta a personas concretas, no a partidos ni a gobiernos". Tampoco va a entrar en el debate del "y tú mas", pero si se ha preguntado por qué el PP asturiano y su presidente "no habla nunca de los corruptores que son pieza clave junto con los corruptos".

"Cuál es el motivo por el que usted es incapaz de hacer esa condena". Le ha replicado a Queipo, al que ha acusado de repetir y limitarse a leer los argumentarios de Génova.

Ha vuelto a decir que "le repugna, le da asco, le asquea la corrupción" y por ello ha planteado tres propuestas por lo que espera que también el PP plantee las suyas. Ha recordado esas tres propuestas: una en el ámbito interno, de mejores controles, para facilitar también denuncias y para controlar incluso comportamientos machistas; otra es la reforma del Código Penal para endurecer determinados tipos penales, por ejemplo, el cohecho propio y en tercer lugar, perseguir también a los corruptores.

"SI REALMENTE LE ASQUEA PIDA ELECCIONES GENERALES", REPLICA QUEIPO

Desde el PP, su portavoz Álvaro Queipo, ha replicado al presidente que "si realmente le asquea lo que está ocurriendo, pida elecciones generales". "Súmese a los líderes del PSOE que están pidiéndolo en otras comunidades autónomas y pida elecciones generales. No hay otra forma de hacerlo", dijo Queipo, que ha añadido que la propuesta del PP es "que el PSOE deje de robar a todos los españoles".

"Nos propone endurecer el Código Penal y nos propone abolir la prostitución. Esto es lo que usted nos propone", dijo Queipo, que ha indicado que lo que está haciendo Barbón no es otra cosa que "tomar el pelo" a los asturianos.

El líder del PP se ha preguntado si Barbón sigue defendiendo a Sánchez porque "necesita a toda costa una salida hacia Madrid" y le ha recordado al presidente asturiano que "ha ligado su nombre al de Pedro Sánchez para siempre". Por eso ha insistido en que lo que debe hacer Adrián Barbón es "condenar la corrupción". "Hágalo de verdad. Rompa con Sánchez. Pida elecciones y aclare cada caso de corrupción que salpique a esta tierra. Y si no puede o no quiere, apártese por higiene democrática", dijo.