Barcia reserva 250.000 euros de su presupuesto en 2025 para la gestión de la ZBE de La Calzada

La línea de ayudas a taxistas sube hasta los 100.000 euros y se estudiará un servicio de alquiler cerrado de aparcabicis

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, ha anunciado este martes el proyecto de presupuestos de su Concejalía para 2025, que asciende a algo más de 21,83 millones de euros, lo que supone un 1,51 por ciento más que el presente año y un 34,06 por ciento más que en el último presupuesto aprobado por el anterior Gobierno local.

El presupuesto incluye, como novedad, una reserva de 250.000 euros para la posible gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada.

Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que si bien los trabajos técnicos de ejecución de esta ZBE se pagan con fondos europeos, una vez que se apruebe la ordenanza específica para esta zona habrá que gestionarla.

El edil ha indicado que no saben en qué fecha se multará, pero en todo caso habrá que informar previamente y también a los infractores. Sobre esta cuestión, ha dejado claro que el Ayuntamiento no va a sancionar hasta que el Ministerio no solo plantee una alternativa al tráfico aceptada por los vecinos, sino que también se ejecute.

Preguntado por la tramitación de la Ordenanza de ZBE, ha reconocido que va "más lenta de lo esperado" porque en los trabajos técnicos hay que ir "con cautela". Barcia ha agregado que los informes de los trabajos de asistencia técnica contratada no fueron del todo satisfactorios y se ha pedido una revisión, lo que está retrasando la tramitación de la citada ordenanza.

También quieren contar con seguridad jurídica para que "no sea fácil tumbarla". Barcia ha incidido en que "nadie" sabe el concepto de puesta en marcha de ZBE, a lo que ha recalcado que están trabajando "con la mayor lealtad".

Ha insistido, en este sentido, en que cuando se tenga la ordenanza, se contratará a un tercero su gestión. A esta tramitación se suma la de la Ordenanza de Movilidad, que debe recoger los cambios en la zona regulada.

Referente al presupuesto global de su Concejalía, Ordenación del Tráfico contará con 3,16 millones de euros, Movilidad Urbana con 1.348.000 y Transporte Terrestre con 17,3 millones euros, la mayor parte correspondiente a Emtusa.

TRANSPORTE PÚBLICO

Por otra parte, respecto a Emtusa, ha apuntado que se han presupuestado 16,43 millones de euros de gastos corrientes, que sumado a los ingresos propios llega a una cifra global de 30 millones de euros.

En gastos de personal, para Emtusa se han presupuestado 20,96 millones de euros, principalmente conductores, de los que en este día se han contratado 20 nuevos trabajadores y otros siete se hará en el primer semestre de 2025, según el edil. También se destinan 4,33 millones de euro de aprovisionamiento, fundamentalmente combustible.

Además, hay una inversión prevista de 5,9 millones de euros para la compra, principalmente, de diez nuevos autobuses, incluidos tres microbuses para la puesta en marcha de líneas circulares en la zona perirurbana y rural, además de que se continuará con la electrificación de las cocheras.

En el capítulo de gastos, ha citado, además, una partida de 230.000 euros del convenio con el Consorcio de Transportes; 600.000 euros para señalización viaria; 2,27 millones a semáforos; y 604.900 euros para el programa 'Gijón Bici'. De esta última partida, Barcia ha avanzado que se quiere destinar 50.000 euros para un programa de alquiler de aparcabicis inteligentes, en un lugar cerrado y seguro, según él.

Por otro lado, Barcia ha resaltado que se incrementan en 40.000 euros, hasta los 100.000 euros, las ayudas a taxistas para que puedan contar con coches menos contaminantes. También se destinarán 95.400 euros a jornadas y talleres de concienciación.